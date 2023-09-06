В Британии троих украинских детей избили и порезали: полиция говорит о расизме

В городе Эдинбург в Великобритании произошел досадный инцидент, в котором пострадали дети из Украины. Так, на маленьких украинцев напала группа неизвестных.

Британские правоохранители отметили, что это нападение совершили на расовой почве. Всем пострадавшим детям была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Интересно Учиться за границей будет легче: правительство кардинально уменьшило нагрузку на школьников

На украинских детей в Британии напали

В полиции Великобритании подчеркнули, что один 15-летний и два 13-летних парня пострадали после того, как 3 сентября вечером к ним подошла группа молодых людей в темной одежде. Всего их было около восьми человек.

После этого началась стычка, в результате которой один из 13-летних парней получил ножевое ранение, другой получил рваные раны на одном ухе, а 15-летний юноша получил удар кулаком.

Правоохранители заверили, что они уже проверяют записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти ответственных за нападение на Ниддри Мэйнс-роуд в Эдинбурге. Британские полицейские также разыскивают свидетелей этого события.

О нападении на украинских детей высказался детектив-инспектор Кит Фэйрбейрн. Он попросил общественность связаться с полицией и поделиться любой информацией, которую они могут получить.

Мы обращаемся за подробной информацией о группе молодых людей, одетых в темную одежду. Любая информация может помочь нам в установлении лиц, ответственных за эти нападения,

– сказал он.

После инцидента украинских мальчиков отправили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. В полицию обратились с вопросом избиения украинцев уже в понедельник, 4 сентября.

Недавно инцидент с ребенком из Украины произошел в Германии