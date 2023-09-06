У Британії трьох українських дітей побили й порізали: поліція каже про расизм
Джерело:BBC
У місті Единбург у Великій Британії стався прикрий інцидент, у якому постраждали діти з України. Так, на маленьких українців напала група невідомих осіб.
Британські правоохоронці зазначили, що цей напад скоїли на расовому ґрунті. Усім постраждалим дітям надали всю необхідну медичну допомогу.
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На українських дітей у Британії напали
У поліції Великої Британії наголосили, що один 15-річний і двоє 13-річних хлопців постраждали після того, як 3 вересня ввечері до них підійшла група молодих людей у темному одязі. Всього їх було близько восьми осіб.
Після цього почалася сутичка, внаслідок якої один з 13-річних хлопців отримав ножове поранення, інший мав рвані рани на одному вусі, а 15-річний юнак отримав удар кулаком.
Правоохоронці запевнили, що вони вже перевіряють записи з камер відеонагляду, щоб знайти відповідальних за напад на Ніддрі Мейнс-роуд в Единбурзі. Британські поліцейські також розшукують свідків цієї події.
Про напад на українських дітей висловився детектив-інспектор Кіт Фейрбейрн. Він попросив громадськість зв'язатися з поліцією і поділитися будь-якою інформацією, яку вони можуть мати.
Ми звертаємося за детальною інформацією про групу молодих людей, які були одягнені в темний одяг. Будь-яка інформація може допомогти нам у встановленні осіб, відповідальних за ці напади,
– сказав він.
Після інциденту українських хлопчиків відправили в лікарню, де надали необхідну медичну допомогу. У поліцію звернулися з питанням побиття українців уже в понеділок 4 вересня.
Нещодавно інцидент з дитиною з України трапився в Німеччині
- У Німеччині 1 вересня стало відомо, що у Нижній Саксонії чоловік напав на групу українських дітей. Так, він перекинув 10-річного українця через бильця в канал.
- Згодом з'ясувалося, що цей чоловік був прихильником "русского міра". Він напав на дітей, бо ті розмовляли українською мовою, що його обурювало.
- На цей інцидент відреагувало посольство України у Німеччині. Зокрема, консульство звернулося до німецьких правоохоронців, щоб детально з’ясувати всі обставини, розслідувати злочин та покарати винних.