Повідомляється, що на хлопчика напали у місті Айнбек, яке розташоване у Нижній Саксонії. Жахливий інцидент стався 26 серпня.

До теми Бо розмовляв українською: у Німеччини чоловік скинув з мосту 10-річного хлопчика

Що сказало посольство

Як повідомила дипломатична установа, Генеральне консульство України у Гамбурзі звернулося до МВС Нижньої Саксонії з проханням про детальне з’ясування всіх обставин, розслідування злочину та покарання винних. Це сталося 28 серпня.

Зазначається, що у місті Гьоттінген прокуратура розпочала кримінальне провадження за звинуваченням у спробі вбивства. Наші консули перебувають на постійному зв’язку з батьками постраждалої дитини та місцевими правоохоронцями. Консульська служба України тісно співпрацює з компетентними німецькими органами та робить усе необхідне задля притягнення винного до відповідальності.

Напад було скоєно у присутності інших українських дітей, найстаршому з яких було 12 років. Дитина зазнала легких ушкоджень, після надання медичної допомоги її відразу відпустили додому,

– мовиться у повідомленні.

Посольство заявило, що у Нижній Саксонії зареєстровано понад 110 000 українців. Наразі невідомо, яку національність, громадянство чи походження мав цей нападник.

Що цьому передувало

Невстановленому чоловікові не сподобалося, що діти розмовляють українською. Він підійшов до школярів та почав від них вимагати розмовляти мовою країни-агресорки. Також цей ймовірний фанат "русского міра" почав поширювати кремлівські фейки про те, що війну розпочала нібито Україна, а не Росія.

Після цього зловмисник тягав за волосся дівчинку. А потім взяв 10-річного хлопчика та скинув з мосту. Дитина вдарилася о залізні балки та впала у канал, але, на щастя, вижила. Нападник після цього жбурнув у цього школяра пляшку та влучив у його плече. В результаті хлопчик травмував ліву ногу та голову.

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