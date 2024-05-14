Депутат организовал в Винницкой области заказное убийство своего коллеги

В Винницкой области сын экс-нардепа-регионала организовал заказное убийство местного депутата. Злоумышленника удалось поймать, имитировав убийство мужчины.

Бывший депутат Жмеринского городского совета от запрещенной в Украине пророссийской партии "ОПЗЖ" заказал убийство своего коллеги. Его жизнь он оценил в 8 с половиной тысяч толаров.

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Подробности дела

В ГБР сообщили, что отец обвиняемого является бывшим народным депутатом VII созыва от "Партии регионов" и действующим депутатом Жмеринского горсовета от запрещенной "ОПЗЖ".

Однако мужчина во время полномасштабного вторжения России выехал из Украины и фактически не выполняет депутатские обязанности. Его бизнес и политические интересы в городе и регионе представляет сын, который в 2023 году добровольно сложил полномочия депутата городского совета.

В начале 2023 года у отца обострился конфликт с другим депутатом на фоне блокирования рассмотрения местным советом его личных бизнес вопросов, связанных с отводом земельных участков под строительство. Сын решил "помочь" отцу и спланировал заказное убийство депутата – члена постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета.

Организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей убийства и предоставил им информацию о будущей жертве. Исполнителям он обещал заплатить 8 500 долларов.

Работникам ГБР пришлось имитировать убийство

Во время спецоперации работники ГБР имитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник продемонстрировал заказчику. После передачи оплаты за преступление правоохранители задержали организатора.

Впоследствии дома у сына регионала провели обыски. Там также обнаружили оружие и боеприпасы к нему, которые хранились без предусмотренного законодательством разрешения.

В отношении мужчины уже завершили расследование. Вскоре он восстанет перед судом.