Пошел выбрасывать мусор и пропал на 2 дня: в Киевской области разыскали 10-летнего Артема
Источник:Полиция Киевской области
В городе Вишневом Киевской области пропал 10-летний мальчик Артем. Последний раз его видели 7 июля, когда он выносил мусор из своего дома.
Мальчика удалось найти уже 9 июля. Правоохранители выясняют все обстоятельства, при которых Артем исчез в своем родном городе.
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Полиция нашла пропавшего мальчика в Киевской области
Правоохранители Киевской области отметили, что 9 июля к ним поступило сообщение, что 10-летний мальчик Артем пропал в Вишневом. Об исчезновении ребенка сообщила его мать.
В полиции отметили, что мальчик пропал еще 7 июля около 19:30. В тот день ребенок пошел выносить мусор из своего дома и затем бесследно исчез.
В городе Вишневом разыскали пропавшего 10-летнего мальчика / Фото Полиции Киевской области
Со временем правоохранители сообщили, что поиски мальчика завершились удачно. Им удалось его найти довольно оперативно.
Полицейские разыскали мальчика чуть больше, чем за час. К счастью, жертвой преступления он не стал,
– отметили в полиции.
В заключение правоохранители рассказали, что на поиски ребенка были оперативно привлечены все подразделения полиции Киевской области. Пока с Артемом и его родителями работают полицейские для выяснения всех обстоятельств исчезновения.
Недавно в Киевской области разыскивали еще одного пропавшего парня
- В начале мая в полицию Киевской области обратился мужчина из села Озерное, который не мог найти своего 12-летнего парня. По словам отца, его сын не выходил на связь, не помогли и самостоятельные поиски.
- Чтобы разыскать ребенка, стражи порядка оперативно привлекли и сориентировали все подразделения полиции Киевской области. В частности, к поискам привлекли и личный состав Белоцерковского управления полиции.
- Правоохранителям не понадобилось много времени, чтобы разыскать 12-летнего мальчика. Один из полицейских сделал это через 20 минут.
- Интересным стало место обнаружения парня. Ведь все это время он сладко спал себе в стоге с сеном, не подозревая, что его ищут по всей области.