Пошел выбрасывать мусор и пропал на 2 дня: в Киевской области разыскали 10-летнего Артема

В городе Вишневом Киевской области пропал 10-летний мальчик Артем. Последний раз его видели 7 июля, когда он выносил мусор из своего дома.

Мальчика удалось найти уже 9 июля. Правоохранители выясняют все обстоятельства, при которых Артем исчез в своем родном городе.

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Полиция нашла пропавшего мальчика в Киевской области

Правоохранители Киевской области отметили, что 9 июля к ним поступило сообщение, что 10-летний мальчик Артем пропал в Вишневом. Об исчезновении ребенка сообщила его мать.

В полиции отметили, что мальчик пропал еще 7 июля около 19:30. В тот день ребенок пошел выносить мусор из своего дома и затем бесследно исчез.



В городе Вишневом разыскали пропавшего 10-летнего мальчика / Фото Полиции Киевской области

Со временем правоохранители сообщили, что поиски мальчика завершились удачно. Им удалось его найти довольно оперативно.

Полицейские разыскали мальчика чуть больше, чем за час. К счастью, жертвой преступления он не стал,

– отметили в полиции.

В заключение правоохранители рассказали, что на поиски ребенка были оперативно привлечены все подразделения полиции Киевской области. Пока с Артемом и его родителями работают полицейские для выяснения всех обстоятельств исчезновения.

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