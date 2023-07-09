Пішов викидати сміття і пропав на 2 дні: на Київщині розшукали 10-річного Артема

У місті Вишневому на Київщині пропав 10-річний хлопчик Артем. Останній раз його бачили 7 липня, коли він виносив сміття зі свого будинку.

Хлопчика вдалося знайти вже 9 липня. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини, за яких Артем зник у своєму рідному місті.

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Поліція знайшла зниклого хлопчика на Київщині

Правоохоронці Київщини зазначили, що 9 липня до них надійшло повідомлення про те, що 10-річний хлопчик Артем зник у місті Вишневому. Про зникнення дитини повідомила його мама.

У поліції наголосили, що хлопчик зник ще 7 липня близько 19:30. Того дня дитина пішла виносити сміття зі свого будинку і потім безслідно зникла.



У місті Вишневому розшукали зниклого 10-річного хлопчика / Фото Поліції Київщини

Згодом правоохоронці повідомили, що пошуки хлопчика завершилися вдало. Їм вдалося його знайшли доволі оперативно.

Поліцейські розшукали малолітнього трохи більше ніж за годину. На щастя, жертвою злочину він не став,

– зазначили у поліції.

Наостанок правоохоронці розповіли, що на пошуки дитини були оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини. Наразі з Артемом і його батьками працюють поліцейські для з'ясування всіх обставин зникнення.

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