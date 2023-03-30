В военном городке во Львовской области нашли застреленным 42-летнего нацгвардейца

В военном городке в Золочевском районе Львовской области погиб 42-летний нацгвардеец. Его нашли застреленным.

Мужчину нашли на территории городка с шаровым ранением в голову. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

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Это было самоубийство

По предварительной информации, нацгвардеец застрелился из автомата во время дежурства. Каких-либо следов борьбы на теле не нашли.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело с примечанием "самоубийство". На месте инцидента сейчас работают следователи ДБР и военные прокуроры.

Журналисты выяснили, что погиб военнослужащий из Червонограда, служивший в Нацгвардии.

Во Львове застрелился курсант

Еще один трагический случай произошел во Львове. Курсант Львовского государственного университета внутренних дел погиб во время караула на посту 19 марта. В сети сообщалось, что парень застрелился из автомата. Оружие курсантам выдают в ходе суточных дежурств на отдельных постах.

Отмечали, что парень оставил записку, однако правоохранители не обнародовали такой информации.

Курсант учился во втором курсе университета на факультете №3, где готовят специалистов для подразделений превентивной полиции. Парень был родом из Ровенской области. Ему должно было исполниться 19 лет.