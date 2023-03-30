У військовому містечку на Львівщині знайшли застреленим 42-річного нацгвардійця

У військовому містечку в Золочівському районі Львівської області загинув 42-річний нацгвардієць. Його знайшли застреленим.

Чоловіка знайшли на території містечка з кульовим пораненням в голову. Про це розповіли у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

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Це було самогубство

За попередньою інформацією, нацгвардієць застрелився з автомата під час чергування. Будь-яких слідів боротьби на тілі не знайшли.

За фактом трагедії відкрили кримінальну справу з приміткою "самогубство". На місці інциденту зараз працюють слідчі ДБР та військові прокурори.

Журналісти з'ясували, що загинув військовослужбовець з Червонограда, який служив у Нацгвардії.

У Львові застрелився курсант

Ще один трагічний випадок стався у Львові. Курсант Львівського державного університету внутрішніх справ загинув під час караулу на посту 19 березня. У мережі повідомляли, що хлопець застрелився з автомата. Зброю курсантам видають під час добових чергувань на окремих постах.

Зазначали, нібито хлопець залишив записку, однак правоохоронці не оприлюднювали такої інформації.

Курсант навчався на другому курсі університету на факультеті №3, де готують фахівців для підрозділів превентивної поліції. Хлопець був родом із Рівненської області. Йому мало виповнитись 19 років.