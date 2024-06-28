В Волгограде вернувшийся с войны мужчина получил 7 лет колонии за убийство своей бабушки

Житель Волгограда, который вернулся с российско-украинской войны, избил до смерти свою бабушку деревянным стулом. За это он держал 7 лет заключения.

В суде оккупант Алексей Жариков рассказывал, что женщина якобы сама "много раз падала". Российские СМИ утверждают, что бабушка имела к внуку бытовые претензии, пишет 24 Канал.

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Участие в войне против Украины послужило оккупанту смягчающим обстоятельством

В день убийства Жариков вернулся с работы, и бабушка начала ему высказывать бытовые претензии. По версии полиции страны-террористки, разозлившись, мужчина взял деревянный стул и ударил бабушку сначала несколько раз по затылку и лицу, а затем не менее 12 раз – по всему телу.

Женщина смогла выйти во двор и попросила соседку вызвать скорую помощь и полицию. Впрочем, в больнице она умерла от отека мозга.

Сам оккупант заявил, что женщину не бил, а лишь оттолкнул ее, после чего она упала на стул. Он добавил, что "бабушку очень любил, она была ему второй матерью". Убийца уверял следствие, что синяки по всему телу и раны появились у пенсионерки, потому что она якобы много раз падала во дворе и при входе в дом через высокую лестницу.

В то же время соседка рассказала, что Жариков систематически избивал свою бабушку, из-за чего полиция в их доме была неоднократно. Пенсионерка жаловалась, что внук издевается над ней и забирает ее пенсию.

Участие в вооруженной агрессии против Украины послужила оккупанту смягчающим обстоятельством. Ему дали всего 7 лет колонии.