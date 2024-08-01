Убийство 9-летней Валерии в Германии: отец хочет лишить мать прав на младшую дочь

Отец погибшей 9-летней Валерии Гудзенко в Германии рассказал, что будет ряд судебных заседаний относительно убийства его дочери. Мужчина также хочет лишить бывшую жену прав на младшую дочь.

В то же время Роман Гудзенко отметил, что столкнулся с рядом юридических трудностей в судебном процессе по опеке над другим ребенком после убийства 9-летней дочери. Сейчас мужчина защищает наше государство на фронте.

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Роман Гудзенко хочет лишить экс-жену опеки над дочерью

В Германии, как отметил Роман, будет несколько судебных процессов: когда завершат следствие, должен состояться суд по уголовному производству об убийстве его дочери. Военнослужащий также инициирует судебные процессы о лишении родительских прав бывшей жены и возвращении младшей дочери жить к нему.

Я как был в Германии, в органах опеки, – просил у них помощи. Предоставил доказательства того, что того, что произошло, достаточного, чтобы дочь жила со мной. На что они ответили, что не могут учитывать то, что было, а только – что есть сейчас. Сразу после этого я поехал в Берлин в посольство. Там мне сказали: "Вас много – мы одни, юриста у нас нет, даже такой должности". То есть помочь не могут ничем,

– рассказал отец погибшей Валерии.

Мужчина отметил что ему предоставили номер и адрес адвокатского бюро в Берлине, где практикуют украинцы. Однако дальше выяснилось, что в указанном офисе не было ни одного адвоката-украинца. Зато в офисе предоставили только информацию обо всех адвокатах в Германии и языках, которыми они владеют, но среди них не было ни одного украиноязычного.

"Относительно посольства, я не понимаю, что они смогут сделать... Неужели я два года был в армии, получил ранение, лечился четыре месяца, неужели я рисковал жизнью, заботился об этом государстве, о людях – и неужели сейчас государство не может позаботиться обо мне?" – говорит он.

Есть проблемы с судебными заседаниями в Германии

Роман также отметил, что есть определенные проблемы с судебными заседаниями. Военнослужащий отметил необходимость присутствовать на судебных заседаниях в Германии, отметив, что нет никаких уважительных причин для его увольнения из армии. Он также подчеркнул сложность присутствия в суде из Украины и потенциальные последствия для борьбы за опекунство, отметив, что суд может рассмотреть вопрос о передаче ему ребенка, только если он будет находиться в Германии.

Поскольку я военнослужащий, я не знаю, что с этим делать. Я общался с юристами в своей части – и они не могут ничего ответить. То есть таких прецедентов не было,

– сказал он.

Роман также собирается обращаться к правозащитникам. Отец также рассказал, что его младшую дочь, которой сейчас 3,5 года, он видел только один раз за два года войны. Эта короткая встреча состоялась в июне в Германии, Ему разрешили поговорить с ней только в течение трех дней, с ограниченным временем каждый день и в присутствии полиции.

"С ней работали психологи, они ей объяснили, что "Лерочка на небе, на облачке, смотрит на нее". Я знаю, что в первые дни она везде искала Леру, потому что они всегда были вместе. Мне это трудно, а как сестренке... А сейчас она – нормально", – рассказал военный.

Сейчас мужчина живет надеждой найти убийцу старшей дочери и забрать к себе младшую.

Я успокоюсь только тогда, когда виновные будут наказаны, а дочь будет со мной. Мне того, что делается, – недостаточно. Я буду стоять на своем",

– подчеркнул Роман.

Он также сообщил, что материалы следствия могут быть получены только через адвоката после завершения следствия. Он подтвердил, что уже обеспечил себе юридическое представительство в Берлине и сейчас работает со своим адвокатом над этим вопросом.