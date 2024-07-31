Ранее он записал видео с просьбой о помощи. Мужчина служит в ВСУ и не мог быстро попасть в Германию.

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Что говорит отец погибшей в Германии Валерии

Роман был за границей восемь дней: впервые за два года увидел младшую дочь и бывшую жену, дал показания. И забрал тело старшей для захоронения на родине.

Но в Германии следствие происходит иначе, в частности, материалы дела можно будет получить, когда следствие закончится, и только через адвоката. А еще нельзя пропускать заседания суда.

Мне надо быть в Германии. Оснований для увольнения из армии нет. Тем временем надо будет появляться на все заседания суда. Из Украины это делать невозможно. И даже для того, чтобы ребенка забрать у матери – суд пойдет на это только в том случае, если я буду находиться в Германии. Германия не передаст ребенка в Украину. Поскольку я военнослужащий, я не знаю, что с этим делать. Я общался с юристами в своей части – и они не могут ничего ответить. То есть таких прецедентов не было,

– говорит Роман Гудзенко.

Следователи не делятся деталями. Говорят о гибели, тогда как отец уверен, что речь идет об убийстве.

"Относительно следствия – мне ничего не рассказывали, только было несколько касательных вопросов, но ничего конкретного. И даже относительно подозреваемого, задержанного в Чехии, говорят, что это утечка информации, проводят внутреннее расследование. То есть – ничего. Даже причина смерти мне не известна. Следствие пока ее не обнародует. Говорят, у них есть на то причины. Они меня только успокоили, что это было не изнасилование. Я думаю, что это было убийство", – убежден мужчина.

Он заверил: успокоится только тогда, когда виновные будут наказаны, а младшая дочь будет дома. Планирует обращаться к правозащитникам и будет судиться, чтобы бывшую жену лишили родительских прав.