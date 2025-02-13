Такие заявления делают немецкие военные чиновники, законодатели и эксперты по обороне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В Германии не хватает ПВО, артиллерии и солдат

Утверждается, что даже увеличение расходов на оборону от нового правительства не поможет – ситуация будет оставаться затруднительной в течение многих лет, в частности, из-за нехватки ПВО, артиллерии и солдат.

Как отметил председатель Ассоциации вооруженных сил Германии Андре Вюстнер, перед вторжением России в Украину страна имела 8 бригад с готовностью около 65%.

Но отправка оружия, боеприпасов и оборудования в Украину, ускорение собственных учений негативно повлияло на ситуацию в стране.

В совокупности это означает, что сухопутные силы Германии снижены до готовности примерно на 50%,

– сказал он.

Еще раньше канцлер Олаф Шольц уверял, что будет работать над восстановлением устаревших войск Германии. Уже прошло 3 года от его обещания предоставить НАТО две дивизии до 2025 и 2027 годов, но они потерпели серьезные неудачи.

Среди причин – нерабочая система закупок и напряженные финансы.

Чиновники подчеркивают, что сейчас у Берлина шаткое положение, потому что "Европа стоит перед новой геополитической эрой под руководством президента США Дональда Трампа".

Штаты возлагают на Германию, а также Польшу обязанности "первых реагирующих", если Россия решит напасть на восточном фланге НАТО.