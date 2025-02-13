Такі заяви роблять німецькі військові чиновники, законодавці та експерти з оборони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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У Німеччині не вистачає ППО, артилерії та солдатів

Стверджується, що навіть збільшення витрат на оборону від нового уряду не допоможе – ситуація залишатиметься скрутною протягом багатьох років, зокрема, через брак ППО, артилерії та солдатів.

Як зазначив голова Асоціації збройних сил Німеччини Андре Вюстнер, перед вторгненням Росії в Україну країна мала 8 бригад із готовністю близько 65%.

Але відправка зброї, боєприпасів і обладнання в Україну, прискорення власних навчань негативно вплинуло на ситуацію в країні.

У сукупності це означає, що сухопутні сили Німеччини знижені до готовності приблизно на 50%,

– сказав він.

Ще раніше канцлер Олаф Шольц запевняв, що працюватиме над відновленням застарілих військ Німеччини. Вже минуло 3 роки від його обіцянки надати НАТО дві дивізії до 2025 і 2027 років, але вони зазнали серйозних невдач.

Серед причин – неробоча система закупівель та напружені фінанси.

Чиновники підкреслюють, що наразі у Берліна хитке становище, бо "Європа стоїть перед новою геополітичною ерою під керівництвом президента США Дональда Трампа".

Штати покладають на Німеччину, а також Польщу обов'язки "перших реагувальників", якщо Росія вирішить напасти на східному фланзі НАТО.