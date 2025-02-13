Повідомляє 24 Канал з посиланням на n-tv.

Дивіться також Таємна місія друга Трампа: хто такий Стів Віткофф і про що говорив з Путіним 3 години у Москві

Як в Німеччині прокоментували розмову Путіна і Трампа

Клінгбайль привітав той факт, що Трамп веде переговори з Путіним і намагається знайти дипломатичне вирішення війни в Україні.

Але те, що, схоже, задумав Трамп, буде гнилою угодою. Рішення через голову України і Європи – це не рішення,

– наголосив Клінгбайль.

На його думку, виключення Європи та України з переговорного процесу не вирішить проблем, а лише відкладе їх у майбутнє, а також посилить загрозу для безпеки Німеччини та всієї Європи.

"Європа, і так, Німеччина теж, повинна взяти на себе набагато більше відповідальності за це", – наголосив співголова СДПН.

Нагадаємо, що 12 грудня Дональд Трамп провів переговори з російським лідером Владіміром Путіним, після чого зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Згодом президент США охарактеризував ці розмови як "успішні".