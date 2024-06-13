В поисках 9-летней Валерии, которая исчезла в Германии 3 июня, к сожалению, поставлена точка. Сначала в Саксонии нашли неидентифицированное тело, впоследствии стало понятно, что это именно та девочка.

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Отец Валерии записал видеообращение

Я два года видел своих детей только через экран телефона. Бывшая жена обещала вернуть Валерию, когда начнутся каникулы, но этого не произошло,

– сказал он.

Мужчина обвинил бывшую жену в том, что той не хватало времени на ребенка. В частности, Валерия ходила в школу одна и без каких-либо средств связи. Хотя у школьницы был телефон и двое смарт-часов. По его словам, в полицию сообщили слишком поздно.

"Делайте выводы сами", – подчеркнул он.

Отец погибшей Валерии попросил о помощи: смотрите видео

У супругов есть еще и младшая дочь. Сейчас она с мамой, но отец хотел бы забрать ребенка – мол, это ненадежно. Поэтому стремится выехать в Германию через несколько дней.

Мужчина выразил уверенность в том, что старшая дочь жива и он вернет обеих детей домой. Но пока не знает, как сделать это правильно, поэтому просит о помощи. Подчеркнул: хотя ему идут навстречу, но время уходит.

Буду благодарен любой информации и любой помощи. Надеюсь, что этот ужас вскоре закончится,

– завершил он.

Полицейские подтвердили на пресс-конференции смерть Валерии

12 июня полиция Германии провела пресс-конференцию, где рассказала детали. Тело ребенка обнаружили в четырех километрах от дома в кустарниках, вдали от лесных троп.

Правоохранители утверждают, что Валерия стала жертвой преступления, но не на сексуальной почве. Подозреваемого нет.

Следователи реконструируют последние часы жизни девочки. Так и не понятно, садилась ли она на автобус в тот роковой день. Они не приводят данные о времени смерти и ее обстоятельствах, зато сосредоточились на кругу общения семьи.

В школе и с мамой погибшей работают психологи.