У пошуках 9-річної Валерії, яка зникла в Німеччині 3 червня, на жаль, поставлено крапку. Спершу в Саксонії знайшли неідентифіковане тіло, згодом стало зрозуміло, що це саме та дівчинка.

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Батько Валерії записав відеозвернення

Я два роки бачив своїх дітей лише через екран телефона. Колишня дружина обіцяла повернути Валерію, коли почнуться канікули, але цього не трапилося,

– сказав він.

Чоловік звинуватив колишню дружину в тому, що тій бракувало часу на дитину. Зокрема, Валерія ходила до школи сама і без жодних засобів зв'язку. Хоча школярка мала телефон і два смарт-годинники. За його словами, у поліцію повідомили запізно.

"Робіть висновки самі", – підкреслив він.

Батько загиблої Валерії попросив про допомогу: дивіться відео

Подружжя має ще й молодшу доньку. Зараз вона із мамою, та батько хотів би забрати дитину – мовляв, це ненадійно. Тож прагне виїхати до Німеччини за кілька днів.

Чоловік висловив упевненість у тому, що старша донька жива і він поверне обох дітей додому. Але поки не знає, як зробити це правильно, тож просить про допомогу. Наголосив: хоча йому ідуть назустріч, та час спливає.

Буду вдячний будь-якій інформації і будь-якій допомозі. Сподіваюся, що це жахіття невдовзі закінчиться,

– завершив він.

Поліцейські підтвердили на пресконференції смерть Валерії

12 червня поліція Німеччини провела пресконференцію, де розповіла деталі. Тіло дитини виявили за чотири кілометри від будинку в чагарниках, далеко від лісових стежок.

Правоохоронці стверджують, що Валерія стала жертвою злочину, але не на сексуальному ґрунті. Підозрюваного нема.

Слідчі реконструюють останні години життя дівчинки. Так і не зрозуміло, чи сідала вона на автобус того рокового дня. Вони не наводять дані про час смерті та її обставини, натомість зосередилися на колі спілкування сім'ї.

У школі та з мамою загиблої працюють психологи.