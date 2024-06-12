Тіло невідомої дитини виявили у вівторок, 11 червня, поблизу саксонського міста Дьобельн. Зараз поліція перевіряє, чи може загибла дитина виявитися безвісти зниклою ще 3 червня українкою.
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Поліція розглядає версію викрадення
Поліція встановлює особу знайденої мертвої дитини у лісі. Про результати повідомлять під час пресконференції у середу, 12 червня.
Втім, пошуки дівчинки продовжуються. До пошукової операції залучені сотні поліцейських, водолази, спеціально навчені собаки, дрон та гелікоптер. Так звані суперрозпізнавачі – люди, які швидко розпізнають обличчя, – переглянули велику кількість зображень та відео. Пошуки тривали і впродовж вихідних. На жаль, поки усі зусилля марні.
Поліція проводить розслідування у всіх напрямках. Вони розглядають також можливе викрадення, а також те, що дитина сховалася або потрапила в аварію,
– пише Brisant.
Поліція закликає громадськість допомогти у пошуках дівчинки.
Додамо, що батько дівчинки перебуває в Україні та служить в ЗСУ. З ним поліцейські підтримують контакт. Чоловік днями записав емоційне відео та подякував усім, хто бере участь у пошуках його доньки.
Знайди в собі мужність повернути нам, батькам, нашу дитину,
– звернувся він до ймовірних викрадачів його дочки.
Батько уже отримав відпустку з військової служби та намагається отримати необхідні документи для виїзду за кордон.
Школа не повідомила про зникнення дитини
Валерія родом із Дніпропетровщини. З 2022 року проживає у Німеччині з матір’ю. Її востаннє бачили 3 червня, коли вона прямувала до школи. Це було приблизно о 6:50. Валерія мала сісти на автобус до школи, але туди так і не доїхала і, за словами поліції, навіть не зайшла у транспорт.
Мама Валерії спочатку сама шукала дитину, а потім у той же день о 18:25 звернулася до поліції.
Нам у школі не повідомили, що дівчина не з’явилася там,
– розповіли у поліції Хемніца.
Тому у справу втрутилося Державне управління у справах шкіл та освіти. Воно перевірить, чому батьки Валерії не отримали жодної інформації зі школи.
Статистика зниклих українців сумна
- За даними поліції, від початку повномасштабного вторгнення приблизно 52 тисячі українців вважаються зниклими безвісти, серед яких можуть бути загиблі та депортовані. Їх шукають місяцями й роками. До їхнього пошуку залучена Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти.
- Також за цей проміжок часу кількість зниклих безвісти українських дітей сягнуло щонайменше 2020 осіб. Ще понад 19,5 тисячі – були депортовані й примусово вивезені за кордон.
- Нещодавно у The New York Times з'явився матеріал про те, як росіяни викрали 46 дітей з притулку в Херсоні. Ймовірно, їх у жовтні 2020 року вивезли у Крим. Тим часом у Росії брехали, що вчинений злочин був буцімто "актом гуманітарного втручання". Відтоді доля цих дітей майже невідома. Вдалося встановити, що щонайменше двох із них усиновили росіяни, а інші – очікують влаштування до російських сімей. З цієї кількості дітей повернули до України лише 7.