Тело неизвестного ребенка обнаружили во вторник, 11 июня, вблизи саксонского города Дёбельн. Сейчас полиция проверяет, может ли погибший ребенок оказаться без вести пропавшей еще 3 июня украинкой.

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Полиция рассматривает версию похищения

О результатах установления личности найденного мертвого ребенка в лесу сообщит полиция во время пресс-конференции в среду, 12 июня.

Впрочем, поиски девочки продолжаются. К поисковой операции привлечены сотни полицейских, водолазы, специально обученные собаки, дрон и вертолет. Так называемые суперраспознаватели – люди, которые быстро распознают лица, – просмотрели большое количество изображений и видео. Поиски продолжались и в течение выходных. К сожалению, пока все усилия напрасны.

Полиция проводит расследование по всем направлениям. Они рассматривают также возможное похищение, а также то, что ребенок скрылся или попал в аварию,

– пишет Brisant.

Полиция призывает общественность помочь в поисках девочки.

Добавим, что отец девочки находится в Украине и служит в ВСУ. С ним полицейские поддерживают контакт. Мужчина на днях записал эмоциональное видео и поблагодарил всех, кто участвует в поисках его дочери.

Найди в себе мужество вернуть нам, родителям, нашего ребенка,

– обратился он к вероятным похитителям его дочери.

Отец уже получил отпуск с военной службы и пытается получить необходимые документы для выезда за границу.

Школа не сообщила об исчезновении ребенка

Валерия родом из Днепропетровской области. С 2022 года проживает в Германии с матерью. Ее последний раз видели 3 июня, когда она направлялась в школу. Это было примерно в 6:50. Валерия должна была сесть на автобус в школу, но туда так и не доехала и, по словам полиции, даже не зашла в транспорт.

Мама Валерии сначала сама искала ребенка, а потом в тот же день в 18:25 обратилась в полицию.

Нам в школе не сообщили, что девушка не появилась там,

– рассказали в полиции Хемница.

Поэтому в дело вмешалось Государственное управление по делам школ и образования. Оно проверит, почему родители Валерии не получили никакой информации из школы.

Статистика пропавших украинцев печальная