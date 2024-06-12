Тело неизвестного ребенка обнаружили во вторник, 11 июня, вблизи саксонского города Дёбельн. Сейчас полиция проверяет, может ли погибший ребенок оказаться без вести пропавшей еще 3 июня украинкой.
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Полиция рассматривает версию похищения
О результатах установления личности найденного мертвого ребенка в лесу сообщит полиция во время пресс-конференции в среду, 12 июня.
Впрочем, поиски девочки продолжаются. К поисковой операции привлечены сотни полицейских, водолазы, специально обученные собаки, дрон и вертолет. Так называемые суперраспознаватели – люди, которые быстро распознают лица, – просмотрели большое количество изображений и видео. Поиски продолжались и в течение выходных. К сожалению, пока все усилия напрасны.
Полиция проводит расследование по всем направлениям. Они рассматривают также возможное похищение, а также то, что ребенок скрылся или попал в аварию,
– пишет Brisant.
Полиция призывает общественность помочь в поисках девочки.
Добавим, что отец девочки находится в Украине и служит в ВСУ. С ним полицейские поддерживают контакт. Мужчина на днях записал эмоциональное видео и поблагодарил всех, кто участвует в поисках его дочери.
Найди в себе мужество вернуть нам, родителям, нашего ребенка,
– обратился он к вероятным похитителям его дочери.
Отец уже получил отпуск с военной службы и пытается получить необходимые документы для выезда за границу.
Школа не сообщила об исчезновении ребенка
Валерия родом из Днепропетровской области. С 2022 года проживает в Германии с матерью. Ее последний раз видели 3 июня, когда она направлялась в школу. Это было примерно в 6:50. Валерия должна была сесть на автобус в школу, но туда так и не доехала и, по словам полиции, даже не зашла в транспорт.
Мама Валерии сначала сама искала ребенка, а потом в тот же день в 18:25 обратилась в полицию.
Нам в школе не сообщили, что девушка не появилась там,
– рассказали в полиции Хемница.
Поэтому в дело вмешалось Государственное управление по делам школ и образования. Оно проверит, почему родители Валерии не получили никакой информации из школы.
Статистика пропавших украинцев печальная
- По данным полиции, с начала полномасштабного вторжения примерно 52 тысячи украинцев считаются пропавшими без вести, среди которых могут быть погибшие и депортированные. Их ищут месяцами и годами. К их поиску привлечена Международная комиссия по вопросам пропавших без вести.
- Также за этот промежуток времени число пропавших без вести украинских детей достигло по меньшей мере 2020 человек. Еще более 19,5 тысяч – были депортированы и принудительно вывезены за границу.
- Недавно в The New York Times появился материал о том, как россияне похитили 46 детей из приюта в Херсоне. Вероятно, их в октябре 2020 года вывезли в Крым. Между тем в России врали, что совершенное преступление было якобы "актом гуманитарного вмешательства". С тех пор судьба этих детей почти неизвестна. Удалось установить, что по меньшей мере двух из них усыновили россияне, а другие – ожидают устройства в российские семьи. Из этого числа удалось вернуть в Украину только 7 детей.