Об этом пишут немецкое издание Bild, а также полиция округа Саксония. Сейчас к поискам девочки привлечено более 300 правоохранителей.

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Девочка вышла в школу, но на занятиях так и не появилась

3 июня 2024 года 9-летняя Валерия пошла в школу. Украина вышла из дома в 06:50, однако на занятиях так и не появилась. Валерия также не вернулась домой, поэтому родители обратились в полицию. Так, в 18:30 3 июня начались поиски пропавшей Валерии.

Я скучаю по своей 9-летней дочери. Ее сегодня не было в школе и она бесследно исчезла. Я благодарен за каждую помощь,

– написали родители пропавшей Валерии.



9-летняя Валерия пропала в немецком городе Дёбельн / Фото полиции округа Саксония

Правоохранители сразу проверили камеры наблюдения и установили, что девочка не воспользовалась обычным автобусом, чтобы доехать до школы. Кроме того, в школе также начали расследование, ведь отсутствие ребенка на занятиях заметили не сразу, хотя должны были сразу об этом сообщить.

Сейчас более 300 правоохранителей прочесывают город. К поискам присоединились кинологи, водолазы, спасатели, а также правоохранители используют вертолет. К сожалению, полицейские не дают положительных прогнозов. Некоторые предполагают, что ребенка уже может и не быть на территории Германии.

Известно, что Валерия – родом из Днепропетровской области. Она вместе с семьей переехала в Германию в 2022 году.

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