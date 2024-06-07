Об этом пишут немецкое издание Bild, а также полиция округа Саксония. Сейчас к поискам девочки привлечено более 300 правоохранителей.
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Девочка вышла в школу, но на занятиях так и не появилась
3 июня 2024 года 9-летняя Валерия пошла в школу. Украина вышла из дома в 06:50, однако на занятиях так и не появилась. Валерия также не вернулась домой, поэтому родители обратились в полицию. Так, в 18:30 3 июня начались поиски пропавшей Валерии.
Я скучаю по своей 9-летней дочери. Ее сегодня не было в школе и она бесследно исчезла. Я благодарен за каждую помощь,
– написали родители пропавшей Валерии.
9-летняя Валерия пропала в немецком городе Дёбельн / Фото полиции округа Саксония
Правоохранители сразу проверили камеры наблюдения и установили, что девочка не воспользовалась обычным автобусом, чтобы доехать до школы. Кроме того, в школе также начали расследование, ведь отсутствие ребенка на занятиях заметили не сразу, хотя должны были сразу об этом сообщить.
Сейчас более 300 правоохранителей прочесывают город. К поискам присоединились кинологи, водолазы, спасатели, а также правоохранители используют вертолет. К сожалению, полицейские не дают положительных прогнозов. Некоторые предполагают, что ребенка уже может и не быть на территории Германии.
Известно, что Валерия – родом из Днепропетровской области. Она вместе с семьей переехала в Германию в 2022 году.
В Днепре мать пыталась продать сына
- В апреле в Днепре поймали женщину, которая хотела продать своего 2-летнего сына за 1 миллион гривен. 19-летняя горе-мать задержали во время передачи ребенка.
- Как объяснила злоумышленница, она не желала воспитывать и заботиться о ребенке. Более того, сын якобы мешал ей устраивать личную жизнь.
- Уже на следующий день после задержания горе-матери была избрана мера пресечения. Так, 19-летней женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более миллиона гривен.