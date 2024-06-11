В конце мая в Дортмунде напали на подростка-украинца. Его ранили в шею.

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Детали нападения в Германии

Во Франкфурте-на-Майне произошло нападение с применением ножа: девятнадцатилетний юноша подкрался к незнакомой женщине, нанес ей несколько ударов и серьезно ранил,

– говорится в сообщении.

Потерпевшей 41 год. Во время нападения она просто сидела на берегу реки Майн во Франкфурте-на-Майне – возле Европейского центрального банка. 19-летний парень подкрался к ней сзади, схватил за плечо и нанес несколько ударов раскладным ножом в голову и шею.

Женщине удалось вырваться и отбежать на несколько метров, но она споткнулась и упала. Тогда парень догнал ее и нанес несколько ударов ножом, пока она лежала на земле.

К счастью, прохожие услышали крик и бросились на помощь. Они вызвали полицию и скорую. Женщина в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Представитель прокурора похвалил свидетелей за моральное мужество и быструю реакцию.

Нападавший сбежал, но недалеко: он прятался в кустах неподалеку от Европейского центрального банка. При нем был нож.

Полицейские задержали его, для поисков привлекли вертолет. Парень оказался гражданином Афганистана, возможно, родом из Баден-Вюртемберга.

Он до сих пор под стражей, районный суд Франкфурта выдал ордер на арест по подозрению в покушении на убийство, соединенном с опасными телесными повреждениями.

Не понятно, зачем преступник напал на женщину. Они не были знакомы, как уверяют в полиции. Представитель прокурора считает, что потерпевшая стала "случайной жертвой". В Frankfurter Allgemeine Zeitung привели данные, что женщина является украинкой.