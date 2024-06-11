Правоохранители продолжают прочесывать территорию страны, однако, никаких зацепок, которые бы помогли попасть на след пропавшей Валерии пока нет.

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Отец украинки служит в ВСУ

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения 9-летняя девочка вместе с мамой выехали в Германию. Там они жили в городе Дебельн, что в Саксонии. Ребенок посещал школу, расположенную в двух километрах от дома.

Отец Валерии остался в Украине. Сейчас мужчина служит в Вооруженных Силах Украины.

Получив известие об исчезновении дочери, господин Роман записал видеообращение, которое опубликовала немецкая газета Bild.

Мужчина считает, что его ребенка могли похитить, поэтому он обращается к вероятным преступникам.

Я обращаюсь к тем, кто причастен к ее исчезновению. Найдите в себе мужество вернуть нашего любимого ребенка. Я очень надеюсь, что скоро смогу обнять свою дочь,

– сказал отец Валерии.

Мужчина уже получил отпуск с военной службы. Сейчас он находится на Днепропетровщине и пытается получить необходимые документы для поездки в Германию.

Что известно об исчезновении 9-летней украинки