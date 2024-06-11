В Одесском ТЦК и СП отреагировали на сообщения в СМИ. Там просят воздержаться медиа от распространения дезинформации.
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Что произошло
Днем местные телеграмм-каналы распространили видео, на котором зафиксирована стычка между фельдшером и военным, который разнимает полиция. Также слышно, как бесперебойно раздается сигнал кареты скорой помощи.
Как объясняют в сети, возле Киевского районного ТЦК медики скорой помощи устроили акцию протеста. Они якобы возмутились из-за того, что их коллег, прибывших по вызову в военкомат, заперли внутри помещения и решили немедленно мобилизовать.
Впоследствии сообщили, что фельдшеров таки выпустили из военкомата.
Стычка возле районного военкомата в Одессе: смотрите видео
Реакция ТЦК
В Одесском ТЦК и СП прокомментировали инцидент. Там говорят, что вместе с правоохранительными органами проводят неотложные мероприятия для установления всех обстоятельств событий.
Просим всех воздерживаться от распространения дезинформации. Подробная информация об обстоятельствах происшествия будет доведена дополнительно в ближайшее время,
– говорится в заявлении учреждения.
Известно, что по факту конфликта, который произошел между работниками скорой медицинской помощи и районного ТЦК в Одессе военная прокуратура начала расследование по статье "хулиганство". Об этом сообщили в полиции.
Скандалы с ТЦК: последние новости
- 10 июня паблики распространили видео, на котором видно столкновение между работниками ТЦК и гражданскими в городе Мерефе, что на Харьковщине. Харьковский областной ТЦК объяснил, что его сотрудники занимались оповещением военнообязанных. Они предложили гражданину предъявить военно-учетные документы, получили отказ в грубой форме, а тогда вызвали полицию. После к военным подошло еще несколько граждан. Вероятно, это были родственники мужчины, который отказывался показывать документы. Гражданские нецензурно выражались и набросились на военных с кулаками. Те в свою очередь были вынуждены защищаться.
- Похожая стычка случилась в Одессе. На опубликованном видео сотрудники ТЦК применяют силу к гражданину. В военкомате уточнили , что мужчина отказался показать документы, пользовался ненормативной лексикой и хотел убежать.