В понедельник, 10 июня, соответствующее видео появилось в сети. Определенные телеграм-каналы утверждали, что работник ТЦК избил и повалил на землю гражданина. Однако, очевидно, контекст был шире.
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Подробно о конфликте между ТЦК и гражданским в Мерефе
Харьковский областной ТЦК отмечает, что военнослужащие занимались оповещением военнообязанных, что является законным процессом во время мобилизации. В частности, делали это в Мерефе Харьковской области.
Военнослужащие предложили гражданину предъявить военно-учетные документы, получили отказ в грубой форме и предложили дождаться сотрудников Национальной полиции для дальнейшего выяснения.
По словам работников центра комплектования, к ним после этого подошли еще несколько граждан. Вероятно, это были родственники мужчины, который отказался называться и предоставлять какие-либо документы.
Как отмечает Харьковский областной ТЦК, люди набросились с грубой нецензурной лексикой на военнослужащих, оскорбляли их достоинство и нанесли несколько ударов, похоже, что палкой.
Один из военнослужащих пострадал. По факту нанесения телесных повреждений военнослужащему начато уголовное производство.
Работники ТЦК утверждают, что сначала пытались избежать конфликта, но все же были вынуждены защищаться. Именно это видно на видео, что распространили в сети паблики. Харьковский ТЦК призывает воздержаться от манипуляций.
Стычка между ТЦК и мужчиной в Мерефе: видео с телеграм-каналов
Другие новости о центрах комплектования и резонансные события
- На днях в сети также распространяли видео, на котором работники ТЦК применяют силу к гражданину в Одессе. Областной центр комплектования уточняет, что мужчина отказался показать документы, пользовался ненормативной лексикой и хотел убежать.
- А вот Анжелика Талабан с Тернопольщины утверждает, что ее отца мобилизовали с серьезными проблемы со здоровьем – инсультом, алкогольной зависимостью. Тернопольский областной ТЦК констатировал, что мужчина добровольно решил пойти в ряды ВСУ – принуждения в этой истории не было.
- Кроме того, ЛГБТК+ активисты заявляли о давлении со стороны ТЦК. Как отмечали в KyivPride, в тот день они готовились к благотворительному мероприятию, но к ним пришли люди в форме. По словам активистов, действия работников ТЦК имели выборочный характер, поэтому они это расценивают как давление.