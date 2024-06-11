В понедельник, 10 июня, соответствующее видео появилось в сети. Определенные телеграм-каналы утверждали, что работник ТЦК избил и повалил на землю гражданина. Однако, очевидно, контекст был шире.

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Подробно о конфликте между ТЦК и гражданским в Мерефе

Харьковский областной ТЦК отмечает, что военнослужащие занимались оповещением военнообязанных, что является законным процессом во время мобилизации. В частности, делали это в Мерефе Харьковской области.

Военнослужащие предложили гражданину предъявить военно-учетные документы, получили отказ в грубой форме и предложили дождаться сотрудников Национальной полиции для дальнейшего выяснения.

По словам работников центра комплектования, к ним после этого подошли еще несколько граждан. Вероятно, это были родственники мужчины, который отказался называться и предоставлять какие-либо документы.

Как отмечает Харьковский областной ТЦК, люди набросились с грубой нецензурной лексикой на военнослужащих, оскорбляли их достоинство и нанесли несколько ударов, похоже, что палкой.

Один из военнослужащих пострадал. По факту нанесения телесных повреждений военнослужащему начато уголовное производство.

Работники ТЦК утверждают, что сначала пытались избежать конфликта, но все же были вынуждены защищаться. Именно это видно на видео, что распространили в сети паблики. Харьковский ТЦК призывает воздержаться от манипуляций.

Стычка между ТЦК и мужчиной в Мерефе: видео с телеграм-каналов

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