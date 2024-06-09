В субботу, 8 июня, пресс-служба организации KyivPride рассказала, о возможном давлении на людей, что в Украине отстаивают права ЛГБТК+ сообщества. Редакция 24 Канала пытается связаться с ТЦК, чтобы прояснить ситуацию.

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Возможное давление на ЛГБТК+ активистов

Защитники прав людей заявляют, что во время подготовки вечеринки "Рейвах Прайд" к месту проведения события, а именно арт-центра Closer, прибыли представители ТЦК и СП Подольского района Киева. Организовывала мероприятие общественная организация UkrainePride.

Они проверяли документы у всех присутствующих и пытались забрать мужчин, которые не имели необходимых документов, на прохождение ВЛК. Мы расцениваем данные действия как целенаправленное давление на прайд-движение в Украине.

По информации KyivPride, среди всех массовых культурных и образовательных мероприятий, которые проходили в столице в тот день, представители ТЦК выбрали для проверки только ЛГБТК+ событие. В то же время активисты отметили важность мобилизации.

Мы, представительницы и представители украинского прайд-движения, полностью осознаем важность мобилизации и проведения необходимых мероприятий для ее обеспечения. Поскольку мы должны вместе давать вооруженный отпор врагу.

Как отметили в KyivPride, в рядах украинской армии воюет много ЛГБТК+ людей. События, которые запланировали активисты на 8 и 9 июня, являются благотворительными мероприятиями, ориентированные на нужды Сил обороны Украины. Собственно, на них будут собирать средства на войско.

Несмотря на возможное давление со стороны работников центров комплектования, общественные организации отменять мероприятия не будут. Они акцентируют на соблюдении прав людей – вопреки трудностям, с которым сейчас сталкивается наше государство.

Редакция 24 Канала на почту столичного Подольского ТЦК направила письмо с просьбой о комментарии по этой ситуации. По состоянию на вечер 9 июня учреждение никак не комментировало заявление KyivPride, хотя оно получило резонанс в сети.

Июнь во всем цивилизованном мире традиционно является месяцем защиты прав геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и других сообществ, принадлежащих к ЛГБТК+. В частности, украинские защитники прав людей планируют провести Марш Равенства 16 июня.

Председатель организации "КиевПрайд 2024" Анна Шарыгина рассказывала, что событие пройдет в центре Киева, хотя сначала его планировали в метро. Также мероприятие будет иметь благотворительную цель – активисты будут собирать средства на нужды военнослужащих.