По словам юриста Дианы Скумадчук, законодательство в Украине не выделяет понятие небинарных и трансгендерных людей.
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Подлежат ли мобилизации небинарные люди
Стоит сразу дать определение термина "небинарный человек".
Небинарный человек– это человек, который не идентифицирует себя как мужчина или женщина. Под этим понятием также может скрываться много разных идентичностей, например: гендерфлюид, бигендер, тригендер и тому подобное. Небинарные люди могут и иметь, и не нуждаться в трансгендерном переходе.
Однако в действующих нормативно-правовых актах небинарные люди и трансгендеры не имеют закрепленного юридического статуса.
На практике, это создает ситуацию, когда мобилизуют в ряды ВСУ как военнообязанных мужчин, так и женщин, хотя они могут и не идентифицировать себя таковыми. Это следует из самого статуса и понятия военнообязанного лица, к которому относят всех граждан Украины, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства,
– объясняет Дианы Скумадчук.
Таким образом если небинарные или трансгендерные люди являются военнообязанным по возрасту, состоянию здоровья, физической подготовке и т.д, его могут мобилизовать в ряды ВСУ.
Могут ли вручать повестки тем, кто имеет бронь
По словам юристов, вручение повесток тем, кто уже имеет бронь, происходит из-за плохой координации действий, которая по большей части связана с проблемами актуализации данных.
Обновить данные в ТЦК все же нужно. Однако, мобилизовать человека, который имеет бронирование, против его воли не могут, отметили эксперты.