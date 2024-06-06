По словам юриста Дианы Скумадчук, законодательство в Украине не выделяет понятие небинарных и трансгендерных людей.

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Подлежат ли мобилизации небинарные люди

Стоит сразу дать определение термина "небинарный человек".

Небинарный человек – это человек, который не идентифицирует себя как мужчина или женщина. Под этим понятием также может скрываться много разных идентичностей, например: гендерфлюид, бигендер, тригендер и тому подобное. Небинарные люди могут и иметь, и не нуждаться в трансгендерном переходе.

Однако в действующих нормативно-правовых актах небинарные люди и трансгендеры не имеют закрепленного юридического статуса.

На практике, это создает ситуацию, когда мобилизуют в ряды ВСУ как военнообязанных мужчин, так и женщин, хотя они могут и не идентифицировать себя таковыми. Это следует из самого статуса и понятия военнообязанного лица, к которому относят всех граждан Украины, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства,

– объясняет Дианы Скумадчук.

Таким образом если небинарные или трансгендерные люди являются военнообязанным по возрасту, состоянию здоровья, физической подготовке и т.д, его могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Обратите внимание! 4 июня, Кабинет Министров принял решение, что бронирование военнообязанных, сроки действия отсрочек которых не закончились по состоянию на 7 мая 2024 года, продлено еще на 3 месяца.

Могут ли вручать повестки тем, кто имеет бронь

По словам юристов, вручение повесток тем, кто уже имеет бронь, происходит из-за плохой координации действий, которая по большей части связана с проблемами актуализации данных.

Обновить данные в ТЦК все же нужно. Однако, мобилизовать человека, который имеет бронирование, против его воли не могут, отметили эксперты.