У суботу, 8 червня, пресслужба організації KyivPride розповіла, про можливий тиск на людей, що в Україні відстоюють права ЛГБТК+ спільноти. Редакція 24 Каналу намагається зв'язатися з ТЦК, аби прояснити ситуацію.

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Можливий тиск на ЛГБТК+ активістів

Захисники прав людей заявляють, що під час підготовки вечірки "Рейвах Прайд" до місця проведення події, а саме артцентру Closer, прибули представники ТЦК та СП Подільського району Києва. Організовувала захід громадська організація UkrainePride.

Вони перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів, на проходження ВЛК. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні.

За інформацією KyivPride, серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які проходили у столиці того дня, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Водночас активісти наголосили на важливості мобілізації.

Ми, представниці та представники українського прайд-руху, повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Оскільки ми повинні разом давати збройну відсіч ворогу.

Як наголосили у KyivPride, у лавах української армії воює багато ЛГБТК+ людей. Події, які запланували активісти на 8 і 9 червня, є благодійними заходами, що орієнтовані на потреби Сил оборони України. Власне, на них збиратимуть кошти на військо.

Попри можливий тиск з боку працівників центрів комплектування, громадські організації скасовувати заходи не будуть. Вони акцентують на дотриманні прав людей – всупереч труднощам, з яким наразі стикається наша держава.

Редакція 24 Каналу на пошту столичного Подільського ТЦК надіслала листа з прохання про коментар щодо цієї ситуації. Станом на вечір 9 червня установа ніяк не коментувала заяву KyivPride, хоча вона здобула резонанс у мережі.

Червень у всьому цивілізованому світі традиційно є місяцем захисту прав геїв, лесбійок, бісексуалів, трансгендерів та інших спільнот, що належать до ЛГБТК+. Зокрема, українські захисники прав людей планують провести Марш Рівності 16 червня.

Голова організації "КиївПрайд 2024" Анна Шаригіна розповідала, що подія пройде в центрі Києва, хоча спершу її планували в метро. Також захід матиме благодійну мету – активісти збиратимуть кошти на потреби військовослужбовців.