Про це в ефірі телемарафону розповіла голова "КиївПрайду 2024" Анна Шаригіна. Вона зазначила, що Марш рівності, як і планувалося раніше, відбудеться 16 червня – проте на поверхні.
Дивіться також Чи можуть мобілізувати небінарних осіб: відповідь юристки
КиївПрайд 2024
Анна Шаригіна розповіла, що цьогоріч у рамках "КиївПрайду" планується організувати 3 основні активності.
Перше – це великий збір. Організатори закликають донатити всю ЛГБТК+ спільноту України та всього світу. Зібрані кошти планують відправити у 5 різних фондів – зокрема, на потреби військових та ветеранів.
Також вже у неділю, 9 червня у Києві відбудеться благодійний фестиваль. Анна Шаригіна зазначила, що вони хочуть надихнути ЛГБТК+ спільноту на те, щоб вона брала участь у благодійних заходах та була з Україною у ці складні часи.
Водночас"КиївПрайд" у 2024 році не планує відмовлятися від традиції.
Все-таки 16 червня відбудеться Марш. Ми розуміємо відповідальність за це. І ми знаходимося у тісному контакті і з владою, і з поліцією. Намагаємося врахувати всі ризики і, відповідно, їх передбачити – а не потім вже реагувати,
– сказала голова "КиївПрайду".
Раніше планувалося провести Марш рівності у метро, проте влада наполягла, що такий варіант не є надто безпечним. Шаригіна пояснила, що там неможливо забезпечити так правопорядок, як на поверхні. Тому Марш відбудеться на одній з центральних вулиць Києва.
Марш рівності у Києві: що передувало
- Востаннє "КиївПрайд" організовував заходи на підтримку ЛГБТК+ спільноти у червні 2021 року. У 2024 році організатори вирішили повернути Марш рівності у Київ. Вони зазначили, що заходи відповідатимуть безпековим умовам, адже заплановані заходи пройдуть в столичному метро.
- Однак згодом в КМДА заявили, що не погоджували проведення Маршу Рівності у столичному метро. Там заявили, що метро є об'єктом підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік. З міркувань безпеки організаторів попросили обрати іншу локацію.
- Також київська влада додала, що інформація про зупинку руху метро на час проведення Маршу Рівності та виділення на його організацію коштів із міського бюджету абсолютно не відповідає дійсності.