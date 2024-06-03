Марш Рівності, який організовують вперше від початку війни, мав відбутися в київському метро.
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Марш Рівності не проведуть в метро
Столична влада пояснила, що метрополітен – це об'єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста. Метро залишається об'єктом підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік.
Щоб не наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів, уникнути можливих провокацій, міська влада не може дозволити проведення Маршу Рівності в метро,
– наголосили в КМДА.
Влада наголосила, що інформація про нібито зупинку руху метро на час проведення Маршу Рівності та виділення на його організацію коштів із міського бюджету абсолютно не відповідає дійсності. За словами КМДА, ці повідомлення нібито покликані збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці.
Водночас столична влада підкреслила, що правозахисні та інформаційно-роз'яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану.
Що відомо про Марш Рівності у столиці
- Під час повномасштабної війни в Україні не проходили Марші Рівності. Востаннє "КиївПрайд" організовував заходи на підтримку ЛГБТК+ спільноти у червні 2021 року, тоді 16 червня 2021 року проходив і Марш Рівності.
- 9 червня 2024 року відбудеться Благодійний освітній фестиваль "КиївПрайд" в арт-центрі Closer. На фестивалі можна буде послухати лекції, дискусії, відвідати креативні майстерні, ярмарку українських брендів, психологічні консультації, майстер-класи та насолодитися музичною програмою.
- В умовах повномасштабної війни вхід на фестиваль буде платним – благодійний внесок на потреби ЗСУ. Так, організатори збирають 4 мільйона гривень для захисників та захисниць.
- 16 червня 2024 року у Києві відбудеться Марш Рівності, який мав проходити у столичному метро. За планом, участь у ньому мали б взяти не більше 500 осіб – активісти, представники ЛГБТК+ спільноти й правозахисних організацій, волонтери.