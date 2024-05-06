Епіфаній зазначив, що рішення не благословляти одностатеві пари ухвалили, бо це "суперечить християнському вченню".

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ПЦУ не благословлятиме одностатеві пари

Митрополит зазначив, що на останньому помісному соборі Православної церкви України ухвалили рішення, що церква не буде благословляти людей в одностатевих відносинах.

У нас є навіть декларація, яка чітко засвідчує, що ми не будемо цього робити,

– наголосив Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ також зауважив, що не підтримує ініціативу Папи Римського Франциска. Голова католицької церкви дозволив священникам благословляти одностатеві пари.

"Папа інколи заявить, а потім інші трактують, що він мав на увазі зовсім інше. Це не благословення. І ми знаємо, що Греко-католицька церква категорично це відкинула. Заявила про те, що вони цього не підтримують і не будуть виконувати, навіть якщо це буде відповідним рішенням, тому що це суперечить християнському вченню", – пояснив митрополит Київський і всієї України.

Водночас Епіфаній наголосив, що церква має любити усіх. Однак не приймає те, що "є гріхом чи злом".

Ми говоримо про це, що ми повинні називати речі своїми іменами. Тобто, якщо це суперечить, ми про це говоримо. Ми цього не підтримуємо і ми цього не можемо благословляти. Але ми не відкидаємо людей,

– пояснив митрополит.

Він зазначив, що церква має любити й грішників, які навіть чинять інколи зло. Адже церковнослужителі повинні їх наставляти та напоумляти.

УГКЦ теж не благословлятиме одностатеві пари