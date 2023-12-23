Там додали, що сім'єю називається союз між чоловіком та жінкою. УГКЦ зазначила, що дозвіл на благословення ЛГБТ не стосується їх.

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Благословення від УГКЦ не буде

УГКЦ відреагувала на декларацію Fiducia Supplican, яка передбачає дозвіл на благословення одностатевих пар. Там заявили, що вона не має юридичної сили для вірян їхньої церкви, оскільки вона стосується латинської, а не східних католицьких.

Вона не розглядає питання католицької віри чи моралі, у ній не подаються жодні приписи Кодексу канонів для східних церков та не згадуються східні християни. Декларація стосується суто латинської церкви і не має правової сили для вірних УГКЦ,

– повідомили в УГКЦ.

В УГКЦ стверджують, зо значення поняття "благословення" в УГКЦ та Латинській Церкві є відмінними. За традиціями візантійського обряду поняття "благословення" означає схвалення, дозвіл чи навіть наказ щодо певного виду вчинків, молитовно-аскетичних практик, зокрема окремих видів посту та молитви.

Очевидно, що благословення з боку священнослужителя завжди має євангелізаційний і катехитичний вимір, тому в жодному разі не може суперечити вченню Католицької Церкви про сім’ю як вірний, нерозривний і плідний союз любові між чоловіком та жінкою, – повідомив глава УГКЦ Святослав.

Українська греко-католицька церква написала, що вони уникають двозначних жестів, висловлювань і понять, які б викривлювали чи спотворювали Боже слово та вчення Церкви.

Легалізація благословення ЛГБТ