ПЦУ та УГКЦ офіційно перейшли на Новоюліанський каледар, тому святкування цього і в наступних роках припадатиме на 25 грудня. Також Суспільне планує трансляцію Різдвяної меси у Ватикані та інших регілійних заходів у Римі.
Дивіться також Святвечір в Україні: скільки коштуватиме святковий стіл на Різдво
Де та коли дивитися трансляції
Українці 24 грудня можуть переглянути на телеканалі "Суспільне Культура" такі богослужіння
- 16:45 — Всенічне бдіння Православної церкви України у Навечір’я Різдва Христового. Трансляція з Михайлівського золотоверхого собору.
- 19:45 — Велике повечір'я з митією Української греко-католицької церкви у Навечір'я Різдва Христового. Трансляція з Патріаршого собору Воскресіння Христового.
- 21:15 — Нічна Різдвяна меса (Пастирка) Римсько-католицької церкви в Україні з храму Святого Олександра в Києві.
- 22:45 — Нічна Різдвяна меса (Пастирка) під проводом Святішого Отця Франциска. Трансляція з базиліки Святого Петра у Ватикані.
Також 25 грудня на місцевих каналах Суспільного мовлення будуть такі служби:
- 07:00 — Різдвяна утреня та Архиєрейська божественна літургія Української греко-католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового.
На телеканалі "Суспільне Культура" на Різдво графік транляцій богослужінь такий:
- 9:00 — Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа Православної церкви України. Трансляція з Софійського собору.
- 12:00 — Різдвяна свята меса Римсько-католицької церкви в Україні з храму Святого Олександра.
- 13:30 — Різдвяне привітання й Апостольське благословення для Рима й цілого світу "Urbi et Orbi" Святішого Отця Франциска з площі Святого Петра в Римі.
Якою буде погода на Різдво
Синоптики очікують на Різдво надходження в Україну стрімкого атмосферного фронту. Він не принесе багато опадів – якщо і будуть, то змішаної фази, також буде вітряно. Переважно дощ, подекуди з мокрим снігом. Переважно плюсова температура буде в більшості регіонів країни.
Сніговий покрив, ймовірно, зберігатиметься лише на Півночі, можливо у Сумській та Харківській областях – проте не дуже стійкий.
Нового снігу очфікувати не варто. Зимова погода очікується лише в Карпатах. Там хоч йтиме і мокрий сніг, втім, утворюватиметься покрив.