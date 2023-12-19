Так, у коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха відповіла, чи йтиме цього року сніг на Різдво.

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Яка буде погода на Різдво

Наталія Птуха зазначила, що поки є лише орієнтовні прогнози. Додала, що 25 грудня з північного заходу може надходити стрімкий атмосферний фронт.

Багато опадів не принесе, але буде доволі вітряно. Опади, якщо і будуть, то змішаної фази. Переважно дощ, подекуди з мокрим снігом. Переважно плюсова температура буде в більшості регіонів країни,

– розповіла синоптикиня.

Щодо снігового покриву, то 24 – 25 грудня він буде переважно по північних кордонах України. Трохи ще по Сумщині та Харківщині може залишитися, втім, знову не дуже стійкий.

Нового такого снігу, щоб нападав, ні (не буде – 24 Канал),

– підкреслила Птуха.

Зимова погода очікується в Карпатах. Там хоч йтиме і мокрий сніг, втім, утворюватиметься покрив.