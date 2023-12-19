Так, в комментарии 24 Канал синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ответила, будет ли в этом году идти снег на Рождество.

Смотрите также Ожидаем повышения температуры, – синоптик рассказала, какая будет погода в ближайшие дни

Какая будет погода на Рождество

Наталья Птуха отметила, что пока есть только ориентировочные прогнозы. Добавила, что 25 декабря с северо-запада может поступать стремительный атмосферный фронт.

Много осадков не принесет, но будет достаточно ветрено. Осадки, если и будут, то смешанной фазы. Преимущественно дождь, местами с мокрым снегом. Преимущественно плюсовая температура будет в большинстве регионов страны,

– рассказала синоптик.

Что касается снежного покрова, то 24 – 25 декабря он будет преимущественно по северным границам Украины. Чуть-чуть еще по Сумщине и Харьковщине может остаться, впрочем, опять не очень устойчив.

Нового такого снега, чтобы нападал, нет (не будет – 24 Канал),

– подчеркнула Птуха.

Зимняя погода ожидается в Карпатах. Там хотя будет идти мокрый снег, впрочем, будет образовываться покров.