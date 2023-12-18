Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала Наталья Птуха. Синоптик Укргидрометцентра отметила, что прохладнее всего будет на Востоке.

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В Украине снова потеплеет

Птуха отметила, что к территории Украины будут приближаться более теплые, но все же еще влажные атлантические воздушные массы, будет преобладать западный перенос на территории Украины, западные процессы.

Поэтому ожидаем повышения температуры,

– подчеркнула синоптик.

Добавила, что в ближайшие трое суток в большинстве областей без существенных осадков. Впрочем, во вторник и среду по Северу Украины небольшие дожди, без снега. 21 декабря в дневные часы на Юго-Востоке также возможен небольшой дождь.

"А так преимущественно без осадков. Такая ситуация будет до пятницы", – сказала Птуха.

Синоптик предупредила, что на Северо-Востоке, то есть в Сумской, Черниговской, частично Харьковской областях на дорогах иногда будет наблюдаться гололедица. Кстати, есть и сейчас.

В этих областях был больший снежный покров. Кое-где даже более 20 сантиметров. Хотя снег тает, впрочем, температура там немного ниже.

В ближайшие дни (19 – 21 декабря – 24 Канал) 0 – 6 градусов тепла в ночные часы, днем 4 – 10 тепла. Несколько ниже в восточных, Сумской областях. Там ночью и днем от 1 мороза до 4 градусов тепла,

– рассказала Наталья Птуха.