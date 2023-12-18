Так, Игорь Кибальчич рассказал, будет морозно или все же тепло, а еще ждать ли 24 декабря снегопад.

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Синоптик отметил, что в северных и западных областях пройдет дождь, кое-где с мокрым снегом. Впрочем, на остальной территории страны без существенных осадков.

Ветер юго-западный, порывы 17 – 22 метра в секунду. Любопытно, что мороза, вероятно, совсем не будет даже ночью.

Температура воздуха ночью 2 – 7 градусов тепла, днем 5 – 7, в Крыму и Одесской области до +12,

– спрогнозировал Кибальчич.

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