Так, Ігор Кібальчич розповів, буде морозно чи все ж таки тепло, а ще чи чекати 24 грудня на снігопад.

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Синоптик зазначив, що у північних і західних областях пройде дощ, подекуди з мокрим снігом. Втім, на решті території країни – без істотних опадів.

Вітер південно-західний, пориви 17 – 22 метри на секунду. Цікаво, що морозу, ймовірно, зовсім не буде навіть вночі.

Температура повітря вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень 5 – 7, у Криму та на Одещині до +12,

– спрогнозував Кібальчич.

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