Про це в коментарі 24 Каналу розповіла Наталія Птуха. Синоптикиня Укргідрометцентру зауважила, що найпрохолодніше буде на Сході.
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В Україні знову потеплішає
Птуха зазначила, що до території України будуть наближатися тепліші, але все ж таки ще вологі атлантичні повітряні маси, переважатиме західний переніс на території України, західні процеси.
Тому очікуємо на підвищення температури,
– підкреслила синоптикиня.
Додала, що у найближчі три доби в більшості областей без істотних опадів. Втім, у вівторок і середу по Півночі України невеликі дощі, без снігу. 21 грудня в денні години на Південному Сході також можливий невеличкий дощ.
"А так переважно без опадів. Така ситуація буде до п'ятниці", – сказала Птуха.
Синоптикиня попередила, що на Північному Сході, тобто Сумщині, Чернігівщині, частково Харківщині на дорогах подекуди буде спостерігатися ожеледиця. До речі, є і зараз.
У цих областях був більший сніговий покрив. Подекуди навіть понад 20 сантиметрів. Хоча сніг тане, втім, температура там трохи нижча.
У найближчі дні (19 – 21 грудня – 24 Канал) 0 – 6 градусів тепла в нічні години, вдень 4 – 10 тепла. Дещо нижче у східних, Сумській областях. Там вночі та вдень від 1 морозу до 4 градусів тепла,
– розповіла Наталія Птуха.
Прогноз погоди на 19 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру