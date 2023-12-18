Чи подорожчають продукти
У коментарі 24 Каналу експертка Тетяна Попович розповіла, що деякі продукти в Україні подорожчають до свят. Фахівчиня додала, що на сьогодні найсуттєвіше додали в ціні імпортні продукти із-за кордону.
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Активізація цін в Україні спостерігається переважно у сфері імпортних товарів, особливо через блокаду кордону.
- Традиційні продукти для куті на Різдво, як-от мед, горіхи та мак, залишаються стійкими до цінових стрибків, що демонструється протягом усього року.
- Продукти борщового набору, такі як цибуля, буряк, картопля та інші, на сьогодні повністю забезпечуються внутрішнім виробництвом і зараз коштують на 60 – 70% менше порівняно з попереднім роком.
- Щодо грибів, зростання попиту може призвести до невеликого збільшення їхньої вартості, але ймовірно не більше 3 – 5%.
- Ситуація з рибою, яка є популярною на святковому столі, буде залежати від розвитку ситуації на кордоні. Відтак живий короп, який вже на сьогодні подорожчав на 12%, перед святами зросте ще в ціні. Свіжоморожена скумбрія подорожчала на 3%.
Хоча деякі продукти можуть подорожчати через зовнішні обставини, внутрішнє виробництво та доступність продуктів гарантують стабільність та забезпечують споживачів в цей святковий період,
– додає Тетяна Попович.
Про можливе подорожчання попередили й в Мінагрополітики. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.
Якщо партнери все ж таки виконають обіцянки, тому що останніми днями триває активна дискусія, наприклад до 10 грудня, надалі ситуація врегулюється. Тоді ризик буде меншим. Якщо вона (дискусія – 24 Канал) буде весь грудень, то на жаль, різдвяний продуктовий кошик буде дещо дорожчим.
У скільки обійдеться різдвяний стіл
Експертка Тетяна Попович зауважила, що за підсумками 2023 року загальна вартість різдвяного кошика може зрости до 5%. Журналісти 24 Каналу промоніторили ціни у найбільших мережах супермаркетів України й дізналися якою буде вартість столу на Святвечір у 2023 році.
У скільки стане приготувати кутю
Цьогоріч приготувати кутю коштуватиме немало. Орієнтовно 250 грамів куті обійдеться у майже 44 гривні, втім, найбільше доведеться заплатити за додатки до страви. Йдеться про:
- родзинки 200 грамів – від 30 до 60 гривень залежно від виду,
- 150 грамів цукатів – в середньому від 24 до 54 гривень,
- горіхи – десь до 60 гривень,
- найдешевший мак коштуватиме 25,6 гривні, а дорожчий – до 76 гривень,
- мед у страві коштуватиме найбільше – від 150 до 270 гривень залежно від виробника.
Борщовий набір
Без пісного борщу святковий стіл буде неповноцінним. Для обрахування його вартості ми взяли середні ціни в Україні на овочі. Відтак на 3 літри пісного борщу потрібно:
- 300 грамів картоплі – це на сьогодні 4,56 гривні,
- 500 грамів капусти – 5,6 гривні,
- 200 грамів моркви – 2,17 гривні,
- цибулі десь 150 грамів – 2,2 гривні,
- буряка 200 грамів – 2,12 гривні,
- крім того, знадобиться ще томатна паста, а це десь 77,7 гривні,
- банка квасолі консервованої — десь 48 гривень,
- перець горошком – 7,4 гривні.
Консерви та соління
Традиційно до столу господині готують ще квашені та мариновані страви, як-от капуста та гриби. Не забувають і про рибу: хтось обирає оселедець, а інші – кільки в томатному соусі.
Крім того, потрібно купити борошно, яке знадобиться для приготування вареників, а також гриби та картоплю – для начинки.
Різдвяний шопінг
За даними дослідження Deloitte в Україні, шопінг до Різдва відбудеться у понад половини українців. Втім частка знизилась з попереднього року на 2% – з 61% до 59%. Відтак опитані розповіли, що мають намір йти на шопінг у період з 1 по 24 грудня. Цікаво, що торік покупки відкладали на другу половину грудня.
Бюджет
56% українців встановили бюджет на шопінг від 1 000 до 5 000 гривень. У 2022 році таку суму були готові витратити лише 49% респондентів.
Зауважте, що українці планують витратити більше коштів на Новий рік, аніж на Різдво. Відтак найбільше коштів на святкування витратять респонденти зі східних областей України. Водночас у західних областях – більше на Різдво.
Що куплятимуть
Серед найпопулярніших категорій щодо покупки товарів є продукти харчування, взуття, одяг, алкоголь та речі для дому.
Як розповідає директор галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції Олександр Ямпольський, попри непередбачуваність в країні молоде покоління витрачає кошти на облаштування побуту, меблі тощо.
Цікавим та надихаючим спостереженням для нас стало те, що молоде покоління українців (18 – 27 років), попри війну та всю непередбачуваність, яку вона зумовлює, найбільше серед інших вікових груп готові витрачати кошти на облаштування свого побуту, купуючи меблі, посуд, декор тощо,
– каже Ямпольський.
Допомога ЗСУ
Попри покупки на свята українці не забувають донатити. 68% опитаних частину свого бюджету на Різдво та Новий рік віддадуть на благодійність. Цей відсоток, до речі, зріс порівняно з минулим роком – у 2022 році був 61%
- 86% із тих, хто планує віддати частину бюджету на потреби інших, направлять допомогу захисникам на передовій.
- 66% українців віддадуть перевагу продавцям, які підтримують ЗСУ та постраждалих від війни цивільних, переказуючи на допомогу частину коштів з кожної покупки.