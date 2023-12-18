Подорожают ли продукты
В комментарии 24 Каналу эксперт Татьяна Попович рассказала, что некоторые продукты в Украине подорожают к праздникам. Специалист добавила, что на сегодняшний день наиболее существенно прибавили в цене импортные продукты из-за рубежа.
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Активизация цен в Украине наблюдается преимущественно в сфере импортных товаров, особенно из-за блокады границы.
- Традиционные продукты для кутьи на Рождество, такие как мед, орехи и мак, остаются устойчивыми к ценовым скачкам, что демонстрируется в течение всего года.
- Продукты борщового набора, такие как лук, свекла, картофель и другие, на сегодняшний день полностью обеспечиваются внутренним производством и сейчас стоят на 60 – 70% меньше по сравнению с предыдущим годом.
- Относительно грибов, рост спроса может привести к небольшому увеличению их стоимости, но вероятно не более 3 – 5%.
- Ситуация с рыбой, которая популярна на праздничном столе, будет зависеть от развития ситуации на границе. Следовательно, живой карп, который уже сегодня подорожал на 12%, перед праздниками вырастет еще в цене. Свежемороженая скумбрия подорожала на 3%.
Хотя некоторые продукты могут подорожать из-за внешних обстоятельств, внутреннее производство и доступность продуктов гарантируют стабильность и обеспечивают потребителей в этот праздничный период,
– добавляет Татьяна Попович.
О возможном подорожании предупредили и в Минагрополитики. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.
Если партнеры все же выполнят обещания, потому что в последние дни продолжается активная дискуссия, например до 10 декабря, в дальнейшем ситуация урегулируется. Тогда риск будет меньше. Если она (дискуссия – 24 Канал) будет весь декабрь, то к сожалению, рождественская продуктовая корзина будет несколько дороже.
Во сколько обойдется рождественский стол
Эксперт Татьяна Попович отметила, что по итогам 2023 года общая стоимость рождественской корзины может вырасти до 5%. Журналисты 24 Канала промониторили цены в крупнейших сетях супермаркетов Украины и узнали, какой будет стоимость стола на Святвечер в 2023 году.
Во сколько обойдется приготовить кутью
В этом году приготовить кутью будет стоить немало. Ориентировочно 250 граммов кутьи обойдется почти в 44 гривны, впрочем, больше всего придется заплатить за дополнения к блюду. Речь идет о:
- изюм 200 граммов – от 30 до 60 гривен в зависимости от вида,
- 150 граммов цукатов – в среднем от 24 до 54 гривен,
- орехи – где-то до 60 гривен,
- самый дешевый мак будет стоить 25,6 гривны, а дороже – до 76 гривен,
- мед в блюде будет стоить больше всего – от 150 до 270 гривен в зависимости от производителя.
Борщевой набор
Без постного борща праздничный стол будет неполноценным. Для расчета его стоимости мы взяли средние цены в Украине на овощи. Следовательно, на 3 литра постного борща нужно:
- 300 граммов картофеля – это на сегодня 4,56 гривны,
- 500 граммов капусты – 5,6 гривны,
- 200 граммов моркови – 2,17 гривны,
- лука где-то 150 граммов – 2,2 гривны,
- свеклы 200 граммов – 2,12 гривны,
- кроме того, понадобится еще томатная паста, а это где-то 77,7 гривны,
- банка фасоли консервированной — где-то 48 гривен,
- перец горошком – 7,4 гривны.
Консервы и соление
Традиционно к столу хозяйки готовят еще квашеные и маринованные блюда, такие как капуста и грибы. Не забывают и о рыбе: кто-то выбирает сельдь, а другие – кильки в томатном соусе.
Кроме того, нужно купить муку, которая понадобится для приготовления вареников, а также грибы и картофель – для начинки.
Рождественский шоппинг
По данным исследования Deloitte в Украине, шопинг к Рождеству состоится у более половины украинцев. Впрочем, доля снизилась с предыдущего года на 2% – с 61% до 59%. Следовательно, опрошенные рассказали, что намерены идти на шопинг в период с 1 по 24 декабря. Интересно, что в прошлом году покупки откладывались на вторую половину декабря.
Бюджет
56% украинцев установили бюджет на шоппинг от 1 000 до 5 000 гривен. В 2022 году такую сумму были готовы потратить лишь 49% респондентов.
Заметьте, что украинцы планируют потратить больше на Новый год, чем на Рождество. Следовательно, больше всего средств на празднование потратят респонденты из восточных областей Украины. В то же время в западных областях – больше на Рождество.
Что будут покупать
Среди самых популярных категорий по покупке товаров – продукты питания, обувь, одежда, алкоголь и вещи для дома.
Как рассказывает директор отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции Александр Ямпольский, несмотря на непредсказуемость в стране, молодое поколение тратит средства на обустройство быта, мебель и т.д.
Интересным и вдохновляющим наблюдением для нас стало то, что молодое поколение украинцев (18 – 27 лет), несмотря на войну и всю непредсказуемость, которую она обуславливает, больше всего среди других возрастов готовы тратить средства на обустройство своего быта, покупая мебель, посуду, декор и тому подобное,
– говорит Ямпольский.
Помощь ВСУ
Несмотря на покупки на праздники, украинцы не забывают донатить. 68% опрошенных часть своего бюджета на Рождество и Новый год отдадут на благотворительность. Этот процент, кстати, вырос по сравнению с прошлым годом – в 2022 году был 61%.
- 86% тех, кто планирует отдать часть бюджета на нужды других, направят помощь защитникам на передовой.
- 66% украинцев отдадут предпочтение продавцам, которые поддерживают ВСУ и пострадавших от войны гражданских, переводя на помощь часть средств с каждой покупки.