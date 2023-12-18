Подорожают ли продукты

В комментарии 24 Каналу эксперт Татьяна Попович рассказала, что некоторые продукты в Украине подорожают к праздникам. Специалист добавила, что на сегодняшний день наиболее существенно прибавили в цене импортные продукты из-за рубежа.

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Татьяна Попович Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Активизация цен в Украине наблюдается преимущественно в сфере импортных товаров, особенно из-за блокады границы.

Традиционные продукты для кутьи на Рождество, такие как мед, орехи и мак, остаются устойчивыми к ценовым скачкам, что демонстрируется в течение всего года.

остаются устойчивыми к ценовым скачкам, что демонстрируется в течение всего года. Продукты борщового набора, такие как лук, свекла, картофель и другие , на сегодняшний день полностью обеспечиваются внутренним производством и сейчас стоят на 60 – 70% меньше по сравнению с предыдущим годом.

, на сегодняшний день полностью обеспечиваются внутренним производством и сейчас стоят на 60 – 70% меньше по сравнению с предыдущим годом. Относительно грибов , рост спроса может привести к небольшому увеличению их стоимости, но вероятно не более 3 – 5%.

, рост спроса может привести к небольшому увеличению их стоимости, но вероятно не более 3 – 5%. Ситуация с рыбой, которая популярна на праздничном столе, будет зависеть от развития ситуации на границе. Следовательно, живой карп, который уже сегодня подорожал на 12%, перед праздниками вырастет еще в цене. Свежемороженая скумбрия подорожала на 3%.

Хотя некоторые продукты могут подорожать из-за внешних обстоятельств, внутреннее производство и доступность продуктов гарантируют стабильность и обеспечивают потребителей в этот праздничный период,

– добавляет Татьяна Попович.

О возможном подорожании предупредили и в Минагрополитики. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

Тарас Высоцкий Первый заместитель министра аграрной политики в Украине Если партнеры все же выполнят обещания, потому что в последние дни продолжается активная дискуссия, например до 10 декабря, в дальнейшем ситуация урегулируется. Тогда риск будет меньше. Если она (дискуссия – 24 Канал) будет весь декабрь, то к сожалению, рождественская продуктовая корзина будет несколько дороже.

Во сколько обойдется рождественский стол

Эксперт Татьяна Попович отметила, что по итогам 2023 года общая стоимость рождественской корзины может вырасти до 5%. Журналисты 24 Канала промониторили цены в крупнейших сетях супермаркетов Украины и узнали, какой будет стоимость стола на Святвечер в 2023 году.

Справка: на Святвечер украинцы готовят 12 постных блюд. Самым важным блюдом этого вечера является кутья. Конечно, среди блюд есть еще борщ, пампушки, голубцы, компот, рыба и т.д.

Во сколько обойдется приготовить кутью

В этом году приготовить кутью будет стоить немало. Ориентировочно 250 граммов кутьи обойдется почти в 44 гривны, впрочем, больше всего придется заплатить за дополнения к блюду. Речь идет о:

изюм 200 граммов – от 30 до 60 гривен в зависимости от вида,

200 граммов – от 30 до 60 гривен в зависимости от вида, 150 граммов цукатов – в среднем от 24 до 54 гривен,

– в среднем от 24 до 54 гривен, орехи – где-то до 60 гривен,

– где-то до 60 гривен, самый дешевый мак будет стоить 25,6 гривны, а дороже – до 76 гривен,

будет стоить 25,6 гривны, а дороже – до 76 гривен, мед в блюде будет стоить больше всего – от 150 до 270 гривен в зависимости от производителя.

Следовательно, ценовой промежуток для приготовления кутьи будет колебаться от 300 до более 500 гривен (зависит от стоимости выбранных продуктов).

Борщевой набор

Без постного борща праздничный стол будет неполноценным. Для расчета его стоимости мы взяли средние цены в Украине на овощи. Следовательно, на 3 литра постного борща нужно:

300 граммов картофеля – это на сегодня 4,56 гривны,

– это на сегодня 4,56 гривны, 500 граммов капусты – 5,6 гривны,

– 5,6 гривны, 200 граммов моркови – 2,17 гривны,

– 2,17 гривны, лука где-то 150 граммов – 2,2 гривны,

свеклы 200 граммов – 2,12 гривны,

200 граммов – 2,12 гривны, кроме того, понадобится еще томатная паста , а это где-то 77,7 гривны,

, а это где-то 77,7 гривны, банка фасоли консервированной — где-то 48 гривен,

— где-то 48 гривен, перец горошком – 7,4 гривны.

В общем борщ обойдется в около 150 гривен.

Консервы и соление

Традиционно к столу хозяйки готовят еще квашеные и маринованные блюда, такие как капуста и грибы. Не забывают и о рыбе: кто-то выбирает сельдь, а другие – кильки в томатном соусе.

Кроме того, нужно купить муку, которая понадобится для приготовления вареников, а также грибы и картофель – для начинки.

Любопытно! Подсчитав стоимость всех продуктов, журналы 24 Канала выяснили, что стол на Святвечер в этом году обойдется в среднем от 900 гривен до 1 200 гривен. Однако заметьте, что некоторые продукты имеют в том или ином супермаркете разную стоимость. Следовательно, общая цена может быть как более дорогой, так и дешевле.

Рождественский шоппинг

По данным исследования Deloitte в Украине, шопинг к Рождеству состоится у более половины украинцев. Впрочем, доля снизилась с предыдущего года на 2% – с 61% до 59%. Следовательно, опрошенные рассказали, что намерены идти на шопинг в период с 1 по 24 декабря. Интересно, что в прошлом году покупки откладывались на вторую половину декабря.

Обратите внимание! В этом году Рождество в Украине будут праздновать по новому календарю. Следовательно, дата празднования в 2023 году – 25 декабря.

Бюджет

56% украинцев установили бюджет на шоппинг от 1 000 до 5 000 гривен. В 2022 году такую сумму были готовы потратить лишь 49% респондентов.

Заметьте, что украинцы планируют потратить больше на Новый год, чем на Рождество. Следовательно, больше всего средств на празднование потратят респонденты из восточных областей Украины. В то же время в западных областях – больше на Рождество.

Что будут покупать

Среди самых популярных категорий по покупке товаров – продукты питания, обувь, одежда, алкоголь и вещи для дома.

Как рассказывает директор отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции Александр Ямпольский, несмотря на непредсказуемость в стране, молодое поколение тратит средства на обустройство быта, мебель и т.д.

Интересным и вдохновляющим наблюдением для нас стало то, что молодое поколение украинцев (18 – 27 лет), несмотря на войну и всю непредсказуемость, которую она обуславливает, больше всего среди других возрастов готовы тратить средства на обустройство своего быта, покупая мебель, посуду, декор и тому подобное,

– говорит Ямпольский.

Помощь ВСУ

Несмотря на покупки на праздники, украинцы не забывают донатить. 68% опрошенных часть своего бюджета на Рождество и Новый год отдадут на благотворительность. Этот процент, кстати, вырос по сравнению с прошлым годом – в 2022 году был 61%.