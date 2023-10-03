Папа Римський заявив, що готовий до того, що католицька церква може почати благословляти одностатеві пари. Водночас такі стосунки там і надалі вважатимуть "об'єктивно гріховними".

Дивіться також Фемінізм та ЛГБТ зупиняють популяцію людей, – Олег Скрипка зробив обурливу заяву

Благословення – це не шлюб

Група кардиналів попросила Папу Франциска уточнити це питання.

Ми не можемо бути суддями, які лише заперечують, відкидають та виключають,

– сказав він.

Однак також він додав, що церква не визнає подібних шлюбів.

Відповідно до церковних настанов, шлюб – це "винятковий, стабільний і нерозривний союз між чоловіком і жінкою". Папа Римський висловив переконання, що потрібно уникати всього, що суперечить цій думці. Проте благословення, за словами Папи, це прохання Бога про допомогу.

У церкві кожне таке "прохання" слід розглядати у кожному конкретному випадку. Рішення про те, благословляти чи ні, можуть бути в компетенції пастора. Водночас Папа наголосив, що церква повинна ставитися до людей з "добротою, терпінням, розумінням, ніжністю та підбадьоренням".

Єпископи у Бельгії та Німеччині дозволили благословляти одностатеві пари.

Папа Римський підтримав ЛГБТ спільноту