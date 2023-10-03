Папа Римский заявил, что готов к тому, что католическая церковь может начать благословлять однополые пары. В то же время такие отношения там и дальше будут считать "объективно греховными".

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Благословение – это не брак

Группа кардиналов попросила Папу Франциска уточнить этот вопрос.

Мы не можем быть судьями, которые только отрицают, отвергают и исключают,

– сказал он.

Однако он добавил, что церковь не признает подобных браков.

Согласно церковным наставлениям, брак – это "исключительный, стабильный и неразрывный союз между мужчиной и женщиной". Папа Римский выразил убеждение, что нужно избегать всего, что противоречит этому мнению. Однако благословение, по словам Папы, это просьба Бога о помощи.

В церкви каждую такую "просьбу" следует рассматривать в каждом конкретном случае. Решения о том, благословят или нет, могут быть в компетенции пастора. В то же время Папа подчеркнул, что церковь должна относиться к людям с "добротой, терпением, пониманием, нежностью и ободрением".

Епископы в Бельгии и Германии позволили благословлять однополые пары.

Папа Римский поддержал ЛГБТ сообщество