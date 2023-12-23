Там добавили, что семьей называется союз между мужчиной и женщиной. УГКЦ отметила, что разрешение на благословение ЛГБТ не касается их.

Смотрите также Где смотреть службу ПЦУ и УКГЦ на Рождество: список и время онлайн-трансляций

Благословения от УГКЦ не будет

УГКЦ отреагировала на декларацию Fiducia Supplican, предусматривающую разрешение на благословение однополых пар. Там заявили, что у нее нет юридической силы для верующих их церкви, поскольку она касается латинской, а не восточных католических.

Она не рассматривает вопрос католической веры или морали, в ней не приводятся никакие предписания Кодекса канонов для восточных церквей и не упоминаются восточные христиане. Декларация касается чисто латинской церкви и не имеет правовой силы для верных УГКЦ,

– сообщили в УГКЦ.

В УГКЦ утверждают, что значение понятия "благословения" в УГКЦ и Латинской Церкви отличные. По традициям византийского обряда понятие "благословение" означает одобрение, разрешение или даже приказ по поводу определенного вида поступков, молитвенно-аскетических практик, в частности отдельных видов поста и молитвы.

Очевидно, что благословение со стороны священнослужителя всегда имеет евангелизационное и катехитичное измерение, поэтому ни в коем случае не может противоречить учению Католической Церкви о семье как верном, неразрывном и плодотворном союзе любви между мужчиной и женщиной, – сообщил глава УГКЦ Святослав.

Украинская греко-католическая церковь написала, что они избегают двусмысленных жестов, высказываний и понятий, которые искажали или искажали Божье слово и учение Церкви.

Легализация благословения ЛГБТ