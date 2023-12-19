3 октября Папа Римский говорил, что церковь может начать благословлять однополые пары и он будто бы готов к тому. Но все же ЛГБТ не будут иметь права на брак, потому что церковь считает его связью только между мужчиной и женщиной.

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Что означает благословение для ЛГБТ

Папа Римский Франциск одобрил право на пастырское значение благословений. Это означает, что католическая церковь будет благословлять тех, кто "не живет по нормам христианской нравственной доктрины, но смиренно просит быть благословенными".

Могут ли однополые пары венчаться

Однако такое благословение не означает ни брака, ни венчания. В "вечном учении церкви о браке" нет места для ЛГБТ, и благословение для них не должно быть даже отдаленно похожим на брачные ритуалы.

Учение о браке не меняется, благословение не означает одобрения союза,

– пишут в Ватикане.

Там называют ЛГБТ-пары "нерегулярными" и им разрешены разве что "спонтанные благословения, больше похожие на жесты народной набожности".

В документе церкви уделено много внимания тому, чтобы молитвы и жесты во время благословения никак не напоминали брачные и не было "путаницы". Мол, не следует путать то, что является браком, и то, что ему противоречит.

Почему тогда разрешили благословение, если не признают брак

Ватикан трактует благословение как просьбу к Богу о помощи.

Хотя (ЛГБТ, – 24 Канал) и находятся в союзе, который никоим образом не сравним с браком, они желают доверить себя Господу и его милосердию, призвать его о помощи, чтобы быть направленными к лучшему пониманию его замысла любви и истины,

– говорится в объяснении.

Из-за возможной "путаницы" благословение никогда не будет выполняться одновременно с гражданскими обрядами венчания. Но его можно получить во время посещения святыни, встречи со священником, молитвы. Таким образом Ватикан стремится обезопасить своих священников от возможного скандала, если они случайно признают браком ЛГБТ-союз.

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