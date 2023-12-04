Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова прокомментировала эту новость 24 Каналу. Оппозиционер в шоке от нынешнего положения вещей в стране-агрессоре.

К теме В России объявили "экстремистским" и запретили ЛГБТ-движение

"Они не производят "пушечное мясо" – зачем они нужны. Это балласт, который еще и демонстрирует свободу "живу как хочу". Нет, надо как партия ведет", – сыронизировала Романова.

ЛГБТ являются триггером для Путина: смотрите видео 24 Канала

По ее словам, во время облав 1 декабря российские правоохранители несколько часов держали представителей ЛГБТ в одном нижнем белье, пока им не просканировали паспорта. В пропагандистских СМИ писали, что поводом стал поиск наркотиков.

Обратите внимание! Поскольку понятие "международного движения ЛГБТ" в России нечеткое и неопределенное, власть может расправляться с любыми людьми, которых сочтет его частью.

Сами россияне против ЛГБТ

Даже более или менее прогрессивные люди в России нетерпимы к ЛГБТ-сообществу и считают его чем-то "греховным".

Им почему-то очень нужно знать, кто с кем под одеялом, в какое место, как часто. В XXI веке об этом говорить, это обсуждать, мне казалось, уже совсем глупо,

– отметила Романова.

Россия скатывается в темные века: последние новости