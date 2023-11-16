Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова прокомментировала 24 Каналу нравственную деградацию своих земляков. По ее словам, в России человеческое существо рассматривают исключительно как источник капитала.
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"Это семейный разлад, крах этических ценностей. Путин говорит с трибуны все, что ему хочется, но на самом деле произошел полный крах семейных ценностей", – констатировала Романова.
На российских оккупантах пытаются заработать их же родственники: смотрите видео 24 Канала
Оппозиционер подчеркнула, что ни одна мать до сих пор не пришла в комитет солдатских матерей бороться за своего сына, вытаскивать его из войны.
Какова судьба российских военнопленных
Оккупанты считают пребывание в украинском плену лучше, чем в российской воинской части. В частности, об этом свидетельствует история, которую рассказала Ольга Романова.
Теперь количество обменов пленными уменьшилось – последний произошел в августе. В этой группе был Павел Гугуев, который поделился мыслями о войне и своем командовании с украинским блогером Владимиром Золкиным.
Когда оккупанта обменяли, его держали в военной части под Москвой. Тогда Гугуев снова позвонил Золкину и рассказал об условиях пребывания. В частности, ему не давали лечение от ВИЧ.
После этого бывший пленник исчез и не выходил на связь.
В России все больше проблем: последние новости
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в России обостряются кризисные явления, в частности нехватка горючего и подорожание продуктов. По его словам, 2025 год станет переломным в разрушительных процессах внутри страны-агрессора.
- Значительные репутационные потери России нанесла новость о "перегруппировке" оккупантов на левобережье Херсонщины, которую затем аннулировали. Инцидент может свидетельствовать об отсутствии координации в военно-политическом руководстве страны-агрессора.
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