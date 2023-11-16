Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова прокомментировала 24 Каналу нравственную деградацию своих земляков. По ее словам, в России человеческое существо рассматривают исключительно как источник капитала.

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"Это семейный разлад, крах этических ценностей. Путин говорит с трибуны все, что ему хочется, но на самом деле произошел полный крах семейных ценностей", – констатировала Романова.

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Оппозиционер подчеркнула, что ни одна мать до сих пор не пришла в комитет солдатских матерей бороться за своего сына, вытаскивать его из войны.

Какова судьба российских военнопленных

Оккупанты считают пребывание в украинском плену лучше, чем в российской воинской части. В частности, об этом свидетельствует история, которую рассказала Ольга Романова.

Теперь количество обменов пленными уменьшилось – последний произошел в августе. В этой группе был Павел Гугуев, который поделился мыслями о войне и своем командовании с украинским блогером Владимиром Золкиным.

Когда оккупанта обменяли, его держали в военной части под Москвой. Тогда Гугуев снова позвонил Золкину и рассказал об условиях пребывания. В частности, ему не давали лечение от ВИЧ.

После этого бывший пленник исчез и не выходил на связь.

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