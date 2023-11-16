Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова прокоментувала 24 Каналу моральну деградацію своїх земляків. За її словами, у Росії людську істоту розглядають виключно як джерело капіталу.
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"Це сімейний розлад, крах етичних цінностей. Путін говорить з трибуни все, що йому хочеться, але насправді стався повний крах сімейних цінностей", – констатувала Романова.
На російських окупантах намагаються заробити їхні ж родичі: дивіться відео 24 Каналу
Опозиціонерка наголосила, що жодна мати досі не прийшла в комітет солдатських матерів боротись за свого сина, витягати його з війни.
Яка доля російських військовополонених
Окупанти вважають перебування в українському полоні кращим, ніж у російській військові частині. Зокрема, про це свідчить історія, яку розповіла Ольга Романова.
Натепер кількість обмінів полоненими поменшала – останній стався в серпні. У тій групі був Павєл Гугуєв, який поділився думками про війну й своє командування з українським блогером Володимиром Золкіним.
Коли окупанта обміняли, його певний час тримали у військовій частині під Москвою. Тоді Гугуєв знову зателефонував Золкіну і розповів про умови перебування. Зокрема, йому не давали лікування віл ВІЛ.
Після цього колишній полонений зник і не виходив на зв'язок.
У Росії дедалі більше проблем: останні новини
- Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що в Росії загострюються кризові явища, зокрема брак пального та здорожчання продуктів. За його словами, 2025 рік стане переломним у руйнівних процесах всередині країни-агресорки.
- Значних репутаційних втрат Росії завдала новина про "перегрупування" окупантів на лівобережжі Херсонщини, яку потім анулювали. Інцидент може свідчити про відсутність координації у військово-політичному керівництві країни-агресорки.
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