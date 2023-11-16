Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова прокоментувала 24 Каналу моральну деградацію своїх земляків. За її словами, у Росії людську істоту розглядають виключно як джерело капіталу.

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"Це сімейний розлад, крах етичних цінностей. Путін говорить з трибуни все, що йому хочеться, але насправді стався повний крах сімейних цінностей", – констатувала Романова.

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Опозиціонерка наголосила, що жодна мати досі не прийшла в комітет солдатських матерів боротись за свого сина, витягати його з війни.

Яка доля російських військовополонених

Окупанти вважають перебування в українському полоні кращим, ніж у російській військові частині. Зокрема, про це свідчить історія, яку розповіла Ольга Романова.

Натепер кількість обмінів полоненими поменшала – останній стався в серпні. У тій групі був Павєл Гугуєв, який поділився думками про війну й своє командування з українським блогером Володимиром Золкіним.

Коли окупанта обміняли, його певний час тримали у військовій частині під Москвою. Тоді Гугуєв знову зателефонував Золкіну і розповів про умови перебування. Зокрема, йому не давали лікування віл ВІЛ.

Після цього колишній полонений зник і не виходив на зв'язок.

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