Про це 24 Каналу розповіла політична аналітикиня Ольга Курносова, прокоментувавши заяву одного з представників російської православної церкви щодо потреби заборонити аборти в Росії.
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Вже зараз в Росії складніше зробити аборт
Як наголосила Курносова, в Росії можуть реалізувати навіть найбільш ідіотичні ідеї. А прихильники заборони абортів часто не хочуть заглиблюватися у це питання.
Більше дивує їхня необізнаність. У них немає бажання прочитати елементарні речі. Коли забороняють аборти, то ростуть кримінальні аборти. Жінки можуть померти або ж назавжди втратити можливість народжувати. Адже нерідко у таких випадках з'являються ускладнення. Знову бачимо сталінські методи,
– розповіла Курносова.
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Зараз, за різними даними, у багатьох російських приватних клініках відмовляються робити аборти з різних причин. Тому цілком можливо, що з часом там повністю заборонять робити такі процедури.
Ситуація в Росії: коротко
- Росія зазнала колосальних втрат з початку повномасштабної війни, яка почалася 24 лютого 2022 року. З того часу українські військові ліквідували 311 750 особового складу окупантів. Також вдалося знищити 5349 танків, 10073 бойових броньованих машин, 7559 артилерійських систем, 881 реактивну систему залпового вогню, 580 засобів ППО тощо.
- Крім того, ввечері 10 листопада в низці населених пунктів Росії пролунали вибухи. Відомо, що сталася пожежа на пороховому заводі в Котовську.
- Міністр енергетики Герман Галущенко припустив, чи буде Росія бити по енергетичній інфраструктурі України. Ймовірно, вони чекають на похолодання.