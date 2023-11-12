Про це 24 Каналу розповіла політична аналітикиня Ольга Курносова, прокоментувавши заяву одного з представників російської православної церкви щодо потреби заборонити аборти в Росії.

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Вже зараз в Росії складніше зробити аборт

Як наголосила Курносова, в Росії можуть реалізувати навіть найбільш ідіотичні ідеї. А прихильники заборони абортів часто не хочуть заглиблюватися у це питання.

Більше дивує їхня необізнаність. У них немає бажання прочитати елементарні речі. Коли забороняють аборти, то ростуть кримінальні аборти. Жінки можуть померти або ж назавжди втратити можливість народжувати. Адже нерідко у таких випадках з'являються ускладнення. Знову бачимо сталінські методи,

– розповіла Курносова.

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Зараз, за різними даними, у багатьох російських приватних клініках відмовляються робити аборти з різних причин. Тому цілком можливо, що з часом там повністю заборонять робити такі процедури.

Ситуація в Росії: коротко