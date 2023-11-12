Об этом 24 Каналу рассказала политическая аналитика Ольга Курносова, прокомментировав заявление одного из представителей российской православной церкви о необходимости запретить аборты в России.

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Уже сейчас в России сложнее сделать аборт

Как отметила Курносова, в России могут реализовать даже самые идиотические идеи. А сторонники запрета абортов часто не хотят углубляться в этот вопрос.

Больше удивляет их неосведомленность. У них нет желания прочесть элементарные вещи. Когда запрещают аборты, растут криминальные аборты. Женщины могут умереть или навсегда потерять возможность рожать. Ведь часто в таких случаях возникают осложнения. Снова видим сталинские методы,

– рассказала Курносова.

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Сейчас, по разным данным, во многих российских частных клиниках отказываются делать аборты по разным причинам. Поэтому вполне возможно, что со временем там полностью запретят такие процедуры.

Ситуация в России: коротко