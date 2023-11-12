Об этом 24 Каналу рассказала политическая аналитика Ольга Курносова, прокомментировав заявление одного из представителей российской православной церкви о необходимости запретить аборты в России.
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Уже сейчас в России сложнее сделать аборт
Как отметила Курносова, в России могут реализовать даже самые идиотические идеи. А сторонники запрета абортов часто не хотят углубляться в этот вопрос.
Больше удивляет их неосведомленность. У них нет желания прочесть элементарные вещи. Когда запрещают аборты, растут криминальные аборты. Женщины могут умереть или навсегда потерять возможность рожать. Ведь часто в таких случаях возникают осложнения. Снова видим сталинские методы,
– рассказала Курносова.
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Сейчас, по разным данным, во многих российских частных клиниках отказываются делать аборты по разным причинам. Поэтому вполне возможно, что со временем там полностью запретят такие процедуры.
Ситуация в России: коротко
- Россия понесла колоссальные потери с начала полномасштабной войны, которая началась 24 февраля 2022 года. С тех пор украинские военные ликвидировали 311 750 личного состава оккупантов. Также удалось уничтожить 5349 танков, 10073 боевых бронированных машин, 7559 артиллерийских систем, 881 реактивную систему залпового огня, 580 средств ПВО.
- Кроме того, вечером 10 ноября в ряде населенных пунктов России раздались взрывы. Известно, что произошел пожар на пороховом заводе Котовска.
- Министр энергетики Герман Галущенко предположил, будет ли Россия бить по энергетической инфраструктуре Украины. Вероятно, они ждут похолодания.