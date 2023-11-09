Соответствующее заявление Ватикан сделал в среду, 8 ноября. Святейший Престол назвал конкретные условия, при которых можно окрестить трансгендерных людей.

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Что известно о решении Ватикана

В Ватикане сообщили, что трансгендеры могут быть крестными родителями в римско-католических церквях, а также быть свидетелями во время религиозных венчаний.

Святейший Престол заявил о возможности крестить трансгендерных людей, указав, что они могут быть крещены при определенных условиях и пока "нет риска вызвать публичный скандал или дезориентацию среди верующих".

Трансгендеры могут быть крестными родителями во время крещения по усмотрению местного священника и свидетелями во время церковного венчания. Тем не менее, местный священник должен проявить "пастырское благоразумие" в своем решении.

Нет запретов сексуальной ориентации свидетелей

В сообщении отмечается, что человек, который находится в однополых отношениях, также может быть свидетелем на католическом венчании. Ватиканские представители заявили об этом, ссылаясь на действующие церковные каноны, не имеющие на это никаких запретов.

Кроме того, в Ватикане сообщили о возможности однополой пары крестить усыновленного ребенка или крестить ребенка, который родился с помощью суррогатного материнства. По их словам, для крещения ребенка от однополой пары должна быть "обоснована надежда, что он будет воспитываться в католической религии".

Обратите внимание! Эта позиция была сформирована после того, как в июле епископ Хосе Негри из Санто-Амаро в Бразилии обратился в доктринальный орган с шестью вопросами о ЛГБТ-людях и их участии в таинствах крещения и супругов. Ответы получили одобрение Папой Франциском.

Понтифик поддержал ЛГБТ-сообщество