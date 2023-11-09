Відповідну заяву зробив Ватикан в середу, 8 листопада. Святійший Престол назвав конкретні умови, за яких можна похрестити трансгендерних людей.

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Що відомо про рішення Ватикану

У Ватикані повідомили, що трансгендери можуть бути хрещеними батьками у римо-католицьких церквах, а також бути свідками під час релігійних вінчань.

Святійший Престол заявив про можливість хрестити трансгендерних людей, вказавши, що вони можуть бути охрещеними за певних умов і доки "немає ризику викликати публічний скандал чи дезорієнтацію серед вірян".

Трансгендери можуть бути хрещеними батьками під час хрещення на розсуд місцевого священника та свідками під час церковного вінчання. Проте, місцевий священник повинен проявити "пастирську розсудливість" у своєму рішенні.

Немає заборон щодо сексуальної орієнтації свідків

У повідомленні наголошується, що людина, яка перебуває в одностатевих стосунках, також може бути свідком на католицькому вінчанні. Ватиканські представники заявили про це, посилаючись на чинні церковні канони, які не мають на це жодних заборон.

Крім того, у Ватикані повідомили про можливості одностатевої пари хрестити усиновлену дитину чи хрестити дитину, яка народилася за допомогою сурогатного материнства. За їхніми словами, для хрещення дитини від одностатевої пари повинна бути "обґрунтована надія, що вона буде виховуватися в католицькій релігії".

Зверніть увагу! Ця позиція була сформована після того, як у липні єпископ Хосе Негрі з Санто-Амаро в Бразилії звернувся до доктринального органу з шістьма запитаннями щодо ЛГБТ-людей та їхньої участі в таїнствах хрещення та подружжя. Відповіді отримали схвалення Папою Франциском.

Понтифік підтримав ЛГБТ-спільноту